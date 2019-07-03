У Луцьку можуть відкрити готель для тварин

У Луцьку затвердили інвестиційний план розвитку комунального підприємства «Ласка» на 2021–2023 роки.Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Одним із заходів програми є відкриття готелю для тварин. Власники тварин, вирушаючи, наприклад, на відпочинок, нерідко стикаються з проблемою, що робити на період своєї відсутності з домашнім улюбленцем. Тож у місті пропонують облаштувати зооготель, аби вирішити проблему.«Ми виявили, що в межах Луцька немає жодної подібної пропозиції. Виявили лише дві точки поблизу міста, які пропонують платну перетримку на час відсутності господарів: в Липинах і Княгининку. Попит колосальний», - наголосила в.о. директора комунального підприємства «Ласка»За ветеринарними нормами готель для тварин повинен розташовуватися на відстані не менше 150 метрів (а краще всього 180-200 метрів) від найближчого житлового будинку, та мати власну ділянку землі для вигулу тварин (надійно огороджену та розділену на різні зони).Також для отримання прибутку хочуть відкрити ветеринарну клініку, де здійснюватимуть амбулаторний прийом, виклик лікаря додому, лабораторні дослідження, грумінг тварин та косметичні маніпуляції, надання хірургічних та терапевтичних послуг, вакцинація, післяопераційна перетримка, послуги з кремації, а також зручне розташування, наявність парковки, місця для вигулу тварин, точки продажу кормів та аксесуарів, а також окремий магазин для торгівлі кормами.Мер Луцьказазначив, що в місті є багато приміщень, що на сьогодні не задіяні, та які можна використати для облаштування магазину і зооготелю.