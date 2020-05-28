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Поліція розшукує волинянина за злочин

Поліція розшукує волинянина за злочин
Поліція розшукує 49-річного волинянина за вчинення грабежу.

Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.

Сектор кримінальної поліції відділення поліції № 1 (місто Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області встановлює місцезнаходження жителя Нововолинська Юрія Шевченка, який народився 12 березня 1971 року.

Чоловік переховується від органів досудового слідства за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, правоохоронці просять терміново повідомити поліцію за телефонами: 097-332-92-43, 097-312-71-036 або 102. Гарантують конфіденційність.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, поліція, розшук
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