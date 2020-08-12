Для волинської молоді безкоштовно надаватимуть приміщення для втілення бізнес-ідей





Про це йшлося на зустрічі голови Луцької районної ради Олександра Омельчука із представником Студентської ради Луцького національного технічного університету Віктором Церпішом,



Віктор – активний та ініціативний студент І курсу факультету архітектури, будівництва та дизайну. Як представник Студентської ради ЛНТУ він озвучив керівництву Луцької районної ради їхнє бачення подальшої співпраці.



Олександр Омельчук зауважив, що за підтримки народних депутатів Ігоря Палиці та В'ячеслава Рубльова ініціативи волинської молоді будуть підтримані, тим більше, що Луцька районна рада вже підписала з ЛНТУ Меморандум про співпрацю.



«Молоді потрібно дати можливість зсередини побачити, попрацювати у структурі органів місцевого самоврядування, як будується, розвивається Україна на місцях зсередини. На студентській лаві вони набираються теорії, ми даємо практику, даємо майбутнє.



Крім того, в громадах є багато шкіл, які припинили свою діяльність, їхні приміщення пустують, руйнуються, тому ми запускаємо пілотний проект для молоді: даємо їм ці приміщення безкоштовно під виробництво, молодіжний клуб тощо», - розповів голова районної ради.



Стартуватиме цей проект із Ківерцівської територіальної громади.



«Коли у громадах з’явиться будь-яке виробництво, молодь перестане виїжджати за кордон, будуть робочі місця, податки підуть у громади, села наповняться новим життям.



Ми закликаємо усі територіальні громади звернути увагу на ФАПи, школи, які стоять пусткою, - дайте їх людям безкоштовно в довгострокову оренду, щоб затримати їх тут, аби вони не виїжджали у пошуках роботи за кордон. За років п’ять такої роботи ми зробимо «українське диво», - зауважив Олександр Омельчук.



«Це і є мікроінвестиційні проекти. По суті студенти після закінчення університету не мають першого робочого місця. Ми хочемо дати їм вудку для подальшого розвитку», - сказав радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко.



Крім того, радник голови наголосив, що студентів треба залучати до розробки проектів, дизайнерських ідей, аби вони могли практикуватися і заробляти кошти.



На цей момент триває розробка нормативно-правових актів, які будуть регулювати цей пілотний проект.

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