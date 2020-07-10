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Талу воду із дворів та городів волинян відкачують рятувальники: за добу – 420 кубометрів

Талу воду із дворів та городів волинян відкачують рятувальники: за добу – 420 кубометрів
Учора, 3 березня, працівники підрозділів Управління ДСНС України у Волинській області здійснили 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з відкачуванням талої води з підтоплених прибудинкових територій та присадибних ділянок, – у Рожищенському та Старовижівському районах.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, у селі Вишеньки Рожищенського району рятувальники відкачали талу воду з трьох підтоплених домогосподарств на вулицях Зарічній та Селянській. А в селі Нова Вижва Старовижівського району працівники ДСНС відпомпували воду з присадибної ділянки на провулку Луговому.

До проведення аварівйно-рятувальних робіт залучали 2 одиниці техніки, працювали 9 рятувальників. Загальний об’єм від помпованої за добу талої води становить 420 м3.

Цього року рятувальники уперше провели роботи з відкачування води з прибудинкових територій 27 лютого, коли добова температура зросла й розпочалося сніготанення.

Загалом за період 27 лютого – 3 березня рятувальники відкачали понад 1700 кубометрів з окремих приватних домоволодінь, розташованих на низинній місцевості у Камінь-Каширському, Маневицькому, Любешівському, Любомльському, Рожищенському й Турійському районах.

Талу воду із дворів та городів волинян відкачують рятувальники: за добу – 420 кубометрів

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Теги: вода, підтоплення, рятувальники, Волинь
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