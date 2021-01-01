«Волиньгаз» пропонує споживачам нову послугу – продаж газового обладнання

Ольга Руденко.







На першому вебінарі споживачам природного газу розповіли про актуальне – способи дистанційної передачі показників лічильника та сучаний смарт-модем 104.ua SMART.



«Часто споживачі кажуть, що забувають подати показник, їм незручно це робити тощо. У таких випадках є прекрасне рішення – модем для дистанційної передачі даних 104.ua SMART. Прилад зчитує дані з вашого лічильника газу та автоматично надсилає їх Оператору газорозподільних мереж – АТ «Волиньгаз». Я вважала, що смарт-модеми здебільшого цікавлять молодих людей, які багато працюють і забувають про передачу показників лічильника. Виявляється, це не так. Один наш клієнт придбав модем у подарунок батькам. Їх лічильник знаходився високо, тож літнім людям незручно було дивитися показники. Смарт-модем вирішив цю проблему й тепер показники лічильника надсилаються автоматично», – розповіла менеджерка Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко.



Вже зараз доступні модеми сумісні з найпопулярнішими моделями лічильників Самгаз (G1.6-G4) Elster, Metrix, Itron (G1.6-G10). Придбати смарт-модем ви можете у найближчому центрі обслуговування споживачів АТ «Волиньгаз» – «104.ua Клієнтський простір». Фахівці компанії встановлять і налаштують прилад. На Волині Клієнтські простори 104.ua знаходяться в 11 населених пунктах: Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Володимир-Волинському, Рожищі, Турійську, Горохові, Ківерцях, Старій Вижівці, Ратному та Камені-Каширському.



Окрім смарт-модемів АТ «Волиньгаз» пропонує споживачам придбати котли, лічильники, сигналізатори, водонагрівачі. Ознайомитись з газовим обладнанням можна на сайті 104. Market.



Також на вебінарі від компанії «Волиньгаз» йшлося про онлайн-способи передачу показників лічильника з 1 по 5 число щомісяця та труднощі під час передачі показників.



Менеджерка Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко розповіла, що більшість споживачів АТ «Волиньгаз» прагнуть передати показники лічильника саме 1 числа місяця й часто скаржаться, що в цей день телефонні лінії контакт-центру компанії перевантажені. У такому випадку фахівець радить, передавати показники онлайн: в особистому кабінеті на сайті 104.ua, мобільних додатках 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone, чат-ботах 7104ua у месенджері Viber та Telegram. Ці сервіси працюють цілодобово. Окрім того, період подачі показників – 1-5 число місяця, а це означає, що для передачі показників у споживача є 5 днів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Волиньгаз» пропонує споживачам нову послугу – продаж газового обладнання: котли, лічильники, смарт-модеми, сигналізатори, водонагрівачі. Про це під час вебінару «Спрощуємо життя: як передати показники лічильника дистанційно» на сторінці АТ «Волиньгаз» у соцмережі «Facebook» розповіла менеджерка Клієнтського простору 104.ua АТ «Волиньгаз» започаткував серію щотижневих вебінарів для споживачів природного газу. На вебінарах фахівці компанії розповідатимуть про вибір газового обладнання, приєднання до системи газопостачання та енергоефективність.На першому вебінарі споживачам природного газу розповіли про актуальне – способи дистанційної передачі показників лічильника та сучаний смарт-модем 104.ua SMART.«Часто споживачі кажуть, що забувають подати показник, їм незручно це робити тощо. У таких випадках є прекрасне рішення – модем для дистанційної передачі даних 104.ua SMART. Прилад зчитує дані з вашого лічильника газу та автоматично надсилає їх Оператору газорозподільних мереж – АТ «Волиньгаз». Я вважала, що смарт-модеми здебільшого цікавлять молодих людей, які багато працюють і забувають про передачу показників лічильника. Виявляється, це не так. Один наш клієнт придбав модем у подарунок батькам. Їх лічильник знаходився високо, тож літнім людям незручно було дивитися показники. Смарт-модем вирішив цю проблему й тепер показники лічильника надсилаються автоматично», – розповіла менеджерка Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко.Вже зараз доступні модеми сумісні з найпопулярнішими моделями лічильників Самгаз (G1.6-G4) Elster, Metrix, Itron (G1.6-G10). Придбати смарт-модем ви можете у найближчому центрі обслуговування споживачів АТ «Волиньгаз» – «104.ua Клієнтський простір». Фахівці компанії встановлять і налаштують прилад. На Волині Клієнтські простори 104.ua знаходяться в 11 населених пунктах: Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Володимир-Волинському, Рожищі, Турійську, Горохові, Ківерцях, Старій Вижівці, Ратному та Камені-Каширському.Окрім смарт-модемів АТ «Волиньгаз» пропонує споживачам придбати котли, лічильники, сигналізатори, водонагрівачі. Ознайомитись з газовим обладнанням можна на сайті 104. Market.Також на вебінарі від компанії «Волиньгаз» йшлося про онлайн-способи передачу показників лічильника з 1 по 5 число щомісяця та труднощі під час передачі показників.Менеджерка Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко розповіла, що більшість споживачів АТ «Волиньгаз» прагнуть передати показники лічильника саме 1 числа місяця й часто скаржаться, що в цей день телефонні лінії контакт-центру компанії перевантажені. У такому випадку фахівець радить, передавати показники онлайн: в особистому кабінеті на сайті 104.ua, мобільних додатках 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone, чат-ботах 7104ua у месенджері Viber та Telegram. Ці сервіси працюють цілодобово. Окрім того, період подачі показників – 1-5 число місяця, а це означає, що для передачі показників у споживача є 5 днів.

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