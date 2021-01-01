Головні новини 4 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО





Заблоковані в’їзди до Луцька, перекриті окремі вулиці, тотальна перевірка автотранспорту, а також документів у перехожих. Усе це збентежило і налякало містян. Скидалося на те, що, на ноги здійняли чи не усю поліції. Зрештою, так воно й було: проводилася масштабна спецоперація. Що сталося, кого шукали і чи впіймали?



Третя хвиля пандемії почалася. Ймовірний локдаун – про це сьогодні заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Минулої доби кількість інфікованих в Україні перевалила за 10 тисяч. Вже три області у “червоній” карантинній зоні і 9 регіонів – у “помаранчевій”, але у столиці та ще кількох західних областях ситуація близька до критичної. Волинь поки лишається жовтою.



Вже понад три з половиною сотні волинських медиків вакцинувалися від ковіду. Із загальної кількості щеплених лише четверо медпрацівників поскаржилися на погіршення самопочуття. Це – біль і почервоніння у місці ін'єкції та підвищення температури. З публічних авторитетів і громадських активістів, яких тепер дозволили вакцинувати залишками доз позачергово для популяризації, на Волині поки що нікого не щепили. Управлінці від медицини пояснюють, що намагаються максимально раціонально використовувати вакцину, відтак залишків практично немає. Імунізація проводиться силами поки однієї мобільної бригади, решта проходять навчання.



Знову спроба суїциду школярки у Луцьку. 13-річну дівчинку з медикаментозним отруєнням до лікарні доправили просто зі школи. Дитина проковтнула велику кількість таблеток. Зараз життя підлітка поза небезпекою. На цьому тижні це вже друга спроба самогубства у Луцьку. Кілька днів тому 15-річна школярка також намагалася вкоротити собі віку, проковтнувши медикаменти і порізавши вени.



Усі барви веселки серед похмурої провесні та сірої буденності. Буйно заквітували тюльпани та першоцвіти. Щоправда, поки у горщиках. У Луцьку засновники "Волинської Голландії" влаштували справжнісіньке весняне свято. Цю неймовірну красу бачила і наша Оля Матвєєва.





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