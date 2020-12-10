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Псевдобанківський працівник зняв з картки волинянки 33 тисячі гривень

Псевдобанківський працівник зняв з картки волинянки 33 тисячі гривень
4 березня на "гачок" до псевдобанківських працівників потрапила мешканка Ковеля.

У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом розблокування картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 33 тисячі гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.


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Теги: шахраї, волинянка, гроші
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