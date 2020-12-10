Псевдобанківський працівник зняв з картки волинянки 33 тисячі гривень





У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом розблокування картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 33 тисячі гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 березня на "гачок" до псевдобанківських працівників потрапила мешканка Ковеля.У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом розблокування картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 33 тисячі гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської областіПрацівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

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