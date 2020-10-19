У Луцьку на Соборності жінка за кермом Audi збила підлітка





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 березня. Водійка Audi A6, в'їжджаючи на територію заправки WOG, наїхала на 15-річного хлопця. Постраждалий отримав тілесні ушкодження.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно вчора о 15:10 водійка на Audi A6, заїжджаючи на АЗС, збила неповнолітнього хлопця. 15-річний лучанин отримав тілесні ушкодження. Відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ. Наразі триває досудове розслідування.



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