вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Соборності жінка за кермом Audi збила підлітка

У Луцьку на Соборності жінка за кермом Audi збила підлітка
У Луцьку на проспекті Соборності водійка на Audi A6 збила неповнолітнього хлопця.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 березня. Водійка Audi A6, в'їжджаючи на територію заправки WOG, наїхала на 15-річного хлопця. Постраждалий отримав тілесні ушкодження.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно вчора о 15:10 водійка на Audi A6, заїжджаючи на АЗС, збила неповнолітнього хлопця. 15-річний лучанин отримав тілесні ушкодження. Відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ. Наразі триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Соборності, Луцьк, водійка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині посеред траси загорівся Renault Megane. ФОТО
Сьогодні, 11:22
Луцькі прикордонники затримали нелегала з Марокко, який йшов до ЄС шукати кращої долі
Сьогодні, 11:01
У Луцьку на Соборності жінка за кермом Audi збила підлітка
Сьогодні, 10:42
У Луцьку завтра, 6 березня, тимчасово зупинять рух проспектом Волі
Сьогодні, 10:29
Коронавірус з новою силою атакує Волинь: за минулу добу виявили 277 нових інфікованих
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
У Луцьку жінка за кермом BMW збила пішохода У Луцьку жінка за кермом BMW збила пішохода
19 жовтень, 2020, 10:19
Біля луцького відділу ДРАЦСу зіткнулися два автомобілі. ФОТО Біля луцького відділу ДРАЦСу зіткнулися два автомобілі. ФОТО
09 жовтень, 2020, 22:51
У Луцьку водійка, яка на переході збила літню жінку, не сидітиме у тюрмі У Луцьку водійка, яка на переході збила літню жінку, не сидітиме у тюрмі
06 жовтень, 2020, 09:47
На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО На Соборності у Луцьку – аварія: зіткнулися два авто. ФОТО
24 липень, 2020, 18:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вшанували військових, які загинули у російсько-українській війні
Сьогодні, 11:30
 0
На Рівненщині посеред траси загорівся Renault Megane. ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
Луцькі прикордонники затримали нелегала з Марокко, який йшов до ЄС шукати кращої долі
Сьогодні, 11:01
 0
У Луцьку на Соборності жінка за кермом Audi збила підлітка
Сьогодні, 10:42
 0
У Луцьку завтра, 6 березня, тимчасово зупинять рух проспектом Волі
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8