Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні
Сьогодні, 12:52
Синоптик попереджає українців про похолодання на вихідні, 6-7 березня.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікують в східних областях, на Півночі та навколо Карпат. Вихідними в Україні буде холодно, вдень очікують +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме.
У Києві 6-7 березня також буде прохолодно, +2+4 градуси, вночі з "мінусом". А також очікують вітряну погоду.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікують в східних областях, на Півночі та навколо Карпат. Вихідними в Україні буде холодно, вдень очікують +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме.
У Києві 6-7 березня також буде прохолодно, +2+4 градуси, вночі з "мінусом". А також очікують вітряну погоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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