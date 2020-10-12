вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні

Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні
Синоптик попереджає українців про похолодання на вихідні, 6-7 березня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікують в східних областях, на Півночі та навколо Карпат. Вихідними в Україні буде холодно, вдень очікують +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме.

У Києві 6-7 березня також буде прохолодно, +2+4 градуси, вночі з "мінусом". А також очікують вітряну погоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз, Наталія Діденко, вихідні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На складах «бурштинового» підприємства Волині – «скарбів» на 70 мільйонів
Сьогодні, 13:08
Хто претендує на посади директорів декількох луцьких підприємств. ІМЕНА
Сьогодні, 13:00
Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні
Сьогодні, 12:52
Волинянин викрав у односельчанина велосипед
Сьогодні, 12:49
На Закарпатті масово цвітуть чарівні крокуси. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
У західних областях України потепліє до +15 градусів, – синоптик У західних областях України потепліє до +15 градусів, – синоптик
02 березень, 10:40
Якою буде погода на Покрову в Україні Якою буде погода на Покрову в Україні
12 жовтень, 2020, 13:28
Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні
09 жовтень, 2020, 20:00
Синоптик прогнозує повернення тепла у найближчі вихідні Синоптик прогнозує повернення тепла у найближчі вихідні
02 жовтень, 2020, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На складах «бурштинового» підприємства Волині – «скарбів» на 70 мільйонів
Сьогодні, 13:08
 0
Хто претендує на посади директорів декількох луцьких підприємств. ІМЕНА
Сьогодні, 13:00
 0
Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні
Сьогодні, 12:52
 0
Волинянин викрав у односельчанина велосипед
Сьогодні, 12:49
 0
На Закарпатті масово цвітуть чарівні крокуси. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8