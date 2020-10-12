Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні





Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.



Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікують в східних областях, на Півночі та навколо Карпат. Вихідними в Україні буде холодно, вдень очікують +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме.



У Києві 6-7 березня також буде прохолодно, +2+4 градуси, вночі з "мінусом". А також очікують вітряну погоду.

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