«Як спеціаліст він непоганий і досить непогана людина», – Недопад про Погуляйка
Сьогодні, 13:50
Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад прокоментував питання висловлення недовіри у грудні очільнику ОДА Юрію Погуляйку.
Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
Нагадаємо, на сесії депутати мали намір заслухати звіт голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка. Але він не прийшов, а депутати визнали його роботу незадовільною та вирішили висловити йому недовіру.
Голова обласної ради Григорій Недопад зазначив, що область минулого року недоотримала 30,8 мільйона гривень. За виконання бюджету відповідає виконавча гілка влади.
«Я розумію, що це не є особистою відповідальністю голови ОДА, але ті підрозділи та державні установи, які мали забезпечити виконання, напевно, дали йому неправильну інформацію. Те, що сталося у сесійній залі, воно сталося. Ми дотрималися повної процедури і проєкт щодо висловлення недовіри зареєстрували ще в липні минулого року. Ми зробили це рішення. Так, були емоції, висловлювання різні, але... Це, напевно, показало, що волинська громада десь не сприймає, коли йдуть якісь неконтрольовані процеси», - сказав він.
За словами Недопада, на сьогодні в обласної ради є порозуміння з головою облдержадміністрації Юрієм Погуляйком.
«Те, що він потрапив в рейтинг найперспективніших політиків… Ми тоді оцінювали за своїми критеріями. Він як спеціаліст непоганий і досить непогана людина. Ми маємо працювати на те, щоб волинянам жилося якомога краще», - додав голова облради.
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Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
Нагадаємо, на сесії депутати мали намір заслухати звіт голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка. Але він не прийшов, а депутати визнали його роботу незадовільною та вирішили висловити йому недовіру.
Голова обласної ради Григорій Недопад зазначив, що область минулого року недоотримала 30,8 мільйона гривень. За виконання бюджету відповідає виконавча гілка влади.
«Я розумію, що це не є особистою відповідальністю голови ОДА, але ті підрозділи та державні установи, які мали забезпечити виконання, напевно, дали йому неправильну інформацію. Те, що сталося у сесійній залі, воно сталося. Ми дотрималися повної процедури і проєкт щодо висловлення недовіри зареєстрували ще в липні минулого року. Ми зробили це рішення. Так, були емоції, висловлювання різні, але... Це, напевно, показало, що волинська громада десь не сприймає, коли йдуть якісь неконтрольовані процеси», - сказав він.
За словами Недопада, на сьогодні в обласної ради є порозуміння з головою облдержадміністрації Юрієм Погуляйком.
«Те, що він потрапив в рейтинг найперспективніших політиків… Ми тоді оцінювали за своїми критеріями. Він як спеціаліст непоганий і досить непогана людина. Ми маємо працювати на те, щоб волинянам жилося якомога краще», - додав голова облради.
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