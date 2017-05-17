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Які заходи запланували у Луцьку до свята 8 березня

Які заходи запланували у Луцьку до свята 8 березня
Вже сьогодні, 8 березня ми відзначаємо прекрасне свято - Міжнародний жіночий день. Аби лучанам у цей день не було нудно, в обласному центрі Волині запланували чимало цікавих заходів на будь-який смак.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало підбірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.

О 13 годині у Луцьку відбудеться Марш жінок проти насильства. Початок маршруту - Луцький міськрайонний суд (вулиця Лесі Українки, 24). Взяти участь у марші може кожна людина, яка підтримує світ без насильства над жінками. Основна його мета - привернення уваги до проблем насильства щодо жінок.

«Ключовою темою цьогорічної загальноукраїнської акції є COVID-19 і виклики, з якими зіткнулися жінки під час карантину. У цьому контексті Марш жінок у Луцьку звертає увагу на гендернозумовлене насильство – фізичне, економічне, сексуальне й емоційне, - від якого потерпають жінки і дівчата вдома, на робочому місці, в транспорті чи на вулиці, здобуваючи освіту чи реалізовуючи себе професійно, займаючись домом чи просуваючись кар’єрними сходинками, у цивільному житті чи в армії.

Із екранів телевізорів, біл-бордів і сітілайтів, сторінок ЗМІ і соцмереж, жінкам розповідають, як одягатися, чим займатися в житті і яке їхнє «справжнє призначення», не беручи до уваги ані вподобань жінок, ані їхніх бажань щодо реалізації своїх можливостей, ані досягнень», - пишуть організатори.

Посилання у фейсбуці: https://w.facebook.com/events/139818351323738/?ti=lsww

Які заходи запланували у Луцьку до свята 8 березня


О 18 годині у драмтеатрі Надія Мейхер презентує свою музичну моновиставу «Feelings». Співачка виконає авторські вірші переплетені з російськими романсами, світовими хітами виконаними українською, іспанською, італійською, французькою та англійською мовами. У програмі «Feelings» прозвучать такі композиції: «Сiла птаха», «Лиш вона», «НЕ відрікаються люблячи», «Волохатий джміль», «А якби ти був богом», «Монолог», «Besame mucho», «Caruso», «Habanera», «Malade», «Mon mec à moi», «New York, New York», «Feelings» та інші. Квитки коштували від 190 гривень.

Які заходи запланували у Луцьку до свята 8 березня


О 18 годині у Палаці культури міста відбудеться концерт під назвою «Правда жіночого серця». Вартість квитків: від 70 до 120 гривень.

У святі беруть участь: академічний камерний оркестр «Кантабіле» (художній керівник – народний артист України Товій Рівець), народний артист України Василь Чепелюк, чоловічий
вокальний квартет «Акорд» у складі заслужених артистів України Андрія Зарицького, Олега Гонтаря, Віктора Мрочка та Миколи Палія, заслужена артистка України Галина Овсійчук, лауреатка всеукраїнських і міжнародних
конкурсів Анастасія Янцур, лауреатка міжнародних конкурсів Анна Маковецька, солістка Волинської обласної філармонії Соломія Денисюк.

Ведуча: Оксана Єфіменко.

Білети можна купити в касі філармонії на Театральному майдані.

Які заходи запланували у Луцьку до свята 8 березня


О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke святкуватимуть 8 березня на вечірці під вокал гурту Bohema musik band. Відвідувачам обіцяють багато квітів, ігристого та розіграш золотого кулону ZARINA.

Резервація столиків: 07 37 37 60 60.

Які заходи запланували у Луцьку до свята 8 березня

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, 8 березня, заходи, варте уваги
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