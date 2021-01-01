Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 6 березня





Про це



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



У Луцьку завтра, у суботу, також - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 6 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.У Луцьку завтра, у суботу, також - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.

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