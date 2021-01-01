Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 6 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 6 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Луцьку завтра, у суботу, також - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Луцьку завтра, у суботу, також - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.
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