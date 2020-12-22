У центрі Одеси сталася бійка зі стріляниною





Поранення отримали троє осіб. Про це повідомляє



"Повідомлення про те, що на вулиці Катерининській сталася стрілянина, надійшло до поліції сьогодні вранці. Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що між двома компаніями молодиків відбулася бійка, під час якої один із її учасників, 32-річний чоловік, розпочав стріляти з травматичної зброї. Непроникаючі поранення отримали троє осіб. Медичну допомогу їм надали на місці", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ознаками ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одеське райуправління поліції №1 розслідує обставини нічного конфлікту двох груп людей, що завершився стріляниною біля ресторану.Поранення отримали троє осіб. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ НПУ в області."Повідомлення про те, що на вулиці Катерининській сталася стрілянина, надійшло до поліції сьогодні вранці. Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що між двома компаніями молодиків відбулася бійка, під час якої один із її учасників, 32-річний чоловік, розпочав стріляти з травматичної зброї. Непроникаючі поранення отримали троє осіб. Медичну допомогу їм надали на місці", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ознаками ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

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