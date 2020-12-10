У місті на Волині вночі горіло приміщення ресторану. ФОТО
Сьогодні, 09:32
В ніч на 9-те березня у Володиимирі-Волинському трапилася пожежа. Горіло приміщення ресторану «Княгині Ольги».
На місці працювали рятувальники, - Буг.
В результаті події ніхто не постраждав. Деталі та причини пожежі встановлюють.
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На місці працювали рятувальники, - Буг.
В результаті події ніхто не постраждав. Деталі та причини пожежі встановлюють.
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