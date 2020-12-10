У місті на Волині вночі горіло приміщення ресторану. ФОТО





На місці працювали рятувальники, -



В результаті події ніхто не постраждав. Деталі та причини пожежі встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч на 9-те березня у Володиимирі-Волинському трапилася пожежа. Горіло приміщення ресторану «Княгині Ольги».На місці працювали рятувальники, - Буг. В результаті події ніхто не постраждав. Деталі та причини пожежі встановлюють.

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