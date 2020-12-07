П'яний волинянин керував незареєстрованим мотоциклом та хотів відкупитися





Про це



У селищі Заболоття правоохоронці зупинили мотоцикл марки «Viper Active» за порушення правил дорожнього руху. Поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, а також встановили що мотоцикл не зареєстрований у законному порядку.



Під час складання адмінматеріалів за скоєння ряду правопорушень чоловік надав поліцейським неправомірну вигоду у розмірі тисячі гривень. На місце викликали слідчо-оперативну групу, аби зафіксувати факт кримінального правопорушення. Гроші вилучили.



Відомо, що адміністративні та кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель селища Заболоття.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



За порушення Правил дорожнього руху за ст. 121 та ст. 130 Кодексу України про адміністративну відповідальність на волинянина склали адмінматеріали.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Заболоття Ратнівського району поліцейські затримали п'яного водія на незареєстрованому мотоциклі.Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.У селищі Заболоття правоохоронці зупинили мотоцикл марки «Viper Active» за порушення правил дорожнього руху. Поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, а також встановили що мотоцикл не зареєстрований у законному порядку.Під час складання адмінматеріалів за скоєння ряду правопорушень чоловік надав поліцейським неправомірну вигоду у розмірі тисячі гривень. На місце викликали слідчо-оперативну групу, аби зафіксувати факт кримінального правопорушення. Гроші вилучили.Відомо, що адміністративні та кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель селища Заболоття.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.За порушення Правил дорожнього руху за ст. 121 та ст. 130 Кодексу України про адміністративну відповідальність на волинянина склали адмінматеріали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію