Суддя з Луцька балотується до Вищої ради правосуддя

Інна Плахтій претендує на посаду члена Вищої ради правосуддя.



Голосування за кандидатів відбудеться 10 березня у рамках 18-го з’їзд суддів України, - пише



Крім Інни Плахтій на посаду претендують ще 34 судді. Документи від кандидатів у ВРП (Вищій раді правосуддя) приймали з 21 січня до 6 лютого. Луцька суддя надіслала на розгляд ради: біографію, мотиваційний лист та декларацію про доходи.



Що відомо про суддю



Інна Плахтій – з відомої на Волині суддівської родини. Батько, Борис Плахтій – колишній суддя Апеляційного суду Волинської області, нині він у відставці. Сестра Наталія Плахтій нині працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. Донька, Катерина Троць працює на посаді керівника служби інспекторів секретаріату ВРП.



Суддя навчалася у Луцькому педагогічному інституті на факультеті іноземних мов. Другу освіту здобувала у Волинському державному університеті за спеціальністю правознавство та отримала диплом із кваліфікацією "юрист".



Трудову діяльність Інна Плахтій розпочала в 1999 році на посаді секретаря судових засідань у Луцькому міськрайонному суді. З 2007 по 2009 роки була помічником, а згодом радником голови Апеляційного суду області. Нині офіційно працює суддею Луцького міськрайонного суду.



Згідно із декларацією про доходи, за 2020 рік Інна Плахтій заробила 113958 гривень. Це зарплатня жінки на посаді судді Луцького міськрайонного суду. У декларації за 2019 рік суддя вказала, що володіє двома квартирами у Луцьку та автомобілем Suzuki вартістю 160 тисяч гривень. Зарплата судді у 2019 була більшою, у графі доходів Інна Плахтій вказала - 535986 гривень.



Довідково: Вища рада правосуддя — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством.

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