Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 11 березня, синоптики прознозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. На дорогах - місцями ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Луцьку завтра, у четвер, також очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 3-5° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Луцьку завтра, у четвер, також очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 3-5° тепла.
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