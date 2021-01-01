вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 березня
У Волинській області завтра, 11 березня, синоптики прознозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. На дорогах - місцями ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Луцьку завтра, у четвер, також очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 3-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортсмени з Волині здобули декілька медалей на чемпіонаті України з плавання. ФОТО
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 березня
Сьогодні, 20:00
Як живе волинське село, в якому лише 12 мешканців. ВІДЕО
Сьогодні, 19:28
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 11 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 10 березня Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 10 березня
09 березень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 6 березня Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 6 березня
05 березень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 3 березня Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 3 березня
02 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 березня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 березня
01 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортсмени з Волині здобули декілька медалей на чемпіонаті України з плавання. ФОТО
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Як живе волинське село, в якому лише 12 мешканців. ВІДЕО
Сьогодні, 19:28
 0
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 11 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
 0
В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8