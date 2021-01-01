Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 березня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.



У Луцьку завтра, у четвер, також очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 3-5° тепла.

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