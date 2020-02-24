Чиновницю з Волинської ОДА спіймали на хабарі

Наталію Остапкович.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



За інформацією джерела, чиновниця намагалася отримати хабар від перевізника за лобіювання його інтересів під час розприділення маршрутів.



Розмір хабара – півтори тисячі доларів.



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