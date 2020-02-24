Чиновницю з Волинської ОДА спіймали на хабарі
Сьогодні, 09:33
На хабарі спіймали керівницю управління транспорту та зв’язку Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією джерела, чиновниця намагалася отримати хабар від перевізника за лобіювання його інтересів під час розприділення маршрутів.
Розмір хабара – півтори тисячі доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією джерела, чиновниця намагалася отримати хабар від перевізника за лобіювання його інтересів під час розприділення маршрутів.
Розмір хабара – півтори тисячі доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чиновницю з Волинської ОДА спіймали на хабарі
Сьогодні, 09:33
У селі на Волині чоловік вкоротив собі віку
Сьогодні, 09:15