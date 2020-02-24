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Чиновницю з Волинської ОДА спіймали на хабарі

Чиновницю з Волинської ОДА спіймали на хабарі
На хабарі спіймали керівницю управління транспорту та зв’язку Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За інформацією джерела, чиновниця намагалася отримати хабар від перевізника за лобіювання його інтересів під час розприділення маршрутів.

Розмір хабара – півтори тисячі доларів.

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Теги: Наталія Остапкович, хабар, Волинська ОДА
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