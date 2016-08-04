Депутати Луцької райради перевірили котельні, які обслуговують школи та лікарні: які знайшли порушення
Сьогодні, 11:11
Стан котелень, які забезпечують теплом заклади освіти та медицини, оглянули депутати Луцької районної ради.
Голова майнової комісії Луцької районної ради Юрій Бондарук, депутат райради Віктор Білик та директор комунального підприємства «Райтеплобуд» Олександр Ешвович перевірили котельні, які обслуговують освітні та медичні заклади на території колишнього Горохівського району, - йдеться на сайті Луцької районної ради.
Як розповів Юрій Бондарук, ці котельні є власністю Луцької районної ради, але попереднє керівництво Горохівської райради передало їх в оренду.
«Ми перевірили 15 котелень, їхній стан, чи забезпечують повністю теплопостачанням школи та медичні заклади, біля яких вони розташовані. Так, забезпечують, але були виявлені і деякі порушення», - зауважив голова майнової комісії.
Серед недоліків у роботі – низька якість сировини, яку використовують для обігріву, що впливає на якість теплоносія; в деяких котельнях очевидний поганий стан теплових мереж. Приміром одна зі шкіл, опалюється вугіллям, тому потребує заміни теплового обладнання.
«Де потрібно, будемо встановлювати твердопаливні котли, щоб у майбутньому не залежати від газовиків і надавати якісні послуги», - сказав керівник КП «Райтеплобуд» Олександр Ешвович.
В подальшому Луцька районна рада вирішуватиме, що робити із цими котельнями, адже на першому місці має бути забезпечення теплом закладів освіти та медицини, які обслуговують ці котельні.
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Голова майнової комісії Луцької районної ради Юрій Бондарук, депутат райради Віктор Білик та директор комунального підприємства «Райтеплобуд» Олександр Ешвович перевірили котельні, які обслуговують освітні та медичні заклади на території колишнього Горохівського району, - йдеться на сайті Луцької районної ради.
Як розповів Юрій Бондарук, ці котельні є власністю Луцької районної ради, але попереднє керівництво Горохівської райради передало їх в оренду.
«Ми перевірили 15 котелень, їхній стан, чи забезпечують повністю теплопостачанням школи та медичні заклади, біля яких вони розташовані. Так, забезпечують, але були виявлені і деякі порушення», - зауважив голова майнової комісії.
Серед недоліків у роботі – низька якість сировини, яку використовують для обігріву, що впливає на якість теплоносія; в деяких котельнях очевидний поганий стан теплових мереж. Приміром одна зі шкіл, опалюється вугіллям, тому потребує заміни теплового обладнання.
«Де потрібно, будемо встановлювати твердопаливні котли, щоб у майбутньому не залежати від газовиків і надавати якісні послуги», - сказав керівник КП «Райтеплобуд» Олександр Ешвович.
В подальшому Луцька районна рада вирішуватиме, що робити із цими котельнями, адже на першому місці має бути забезпечення теплом закладів освіти та медицини, які обслуговують ці котельні.
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