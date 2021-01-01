На Волині – засідання регіональних представників Конфедерації будівельників України. ФОТО
Сьогодні, 13:38
На Волині розпочалося виїзне засідання регіональних представників Конфедерації будівельників Волині.
Захід, у якому беруть участь представники будівельного бізнесу України й Волині зокрема, народні депутати, мери волинських міст, перший заступник Міністра розвитку громад та територій України та інші фахівці, триває у комплексі «Гості» у селі Брище сьогодні, 11 березня.
Відкрили виїзне засідання президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе та голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.
У рамках заходу мають намір представити представника Конфедерації будівельників України на Волині Андрія Разумовського, а також обговорити реформу системи ДАБІ, державні програми підтримки будівельної галузі, особливості та проблеми будівельної галузі на Волині тощо.
Довідково: Конфедерація будівельників України (КБУ) – найбільше профільне об’єднання українського бізнесу, що відстоює інтереси будівельної галузі та гравців ринку. КБУ працює з 2005 року і наразі об’єднує понад 700 будівельних холдингових компаній і професійних об’єднань та має свої представництва в усіх регіонах України.
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Захід, у якому беруть участь представники будівельного бізнесу України й Волині зокрема, народні депутати, мери волинських міст, перший заступник Міністра розвитку громад та територій України та інші фахівці, триває у комплексі «Гості» у селі Брище сьогодні, 11 березня.
Відкрили виїзне засідання президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе та голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.
У рамках заходу мають намір представити представника Конфедерації будівельників України на Волині Андрія Разумовського, а також обговорити реформу системи ДАБІ, державні програми підтримки будівельної галузі, особливості та проблеми будівельної галузі на Волині тощо.
Довідково: Конфедерація будівельників України (КБУ) – найбільше профільне об’єднання українського бізнесу, що відстоює інтереси будівельної галузі та гравців ринку. КБУ працює з 2005 року і наразі об’єднує понад 700 будівельних холдингових компаній і професійних об’єднань та має свої представництва в усіх регіонах України.
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