На Волині – засідання регіональних представників Конфедерації будівельників України. ФОТО

На Волині розпочалося виїзне засідання регіональних представників Конфедерації будівельників Волині.Захід, у якому беруть участь представники будівельного бізнесу України й Волині зокрема, народні депутати, мери волинських міст, перший заступник Міністра розвитку громад та територій України та інші фахівці, триває у комплексі «Гості» у селі Брище сьогодні, 11 березня.Відкрили виїзне засідання президент Конфедерації будівельників Українита голова Волинської обласної радиУ рамках заходу мають намір представити представника Конфедерації будівельників України на Волині, а також обговорити реформу системи ДАБІ, державні програми підтримки будівельної галузі, особливості та проблеми будівельної галузі на Волині тощо.Конфедерація будівельників України (КБУ) – найбільше профільне об’єднання українського бізнесу, що відстоює інтереси будівельної галузі та гравців ринку. КБУ працює з 2005 року і наразі об’єднує понад 700 будівельних холдингових компаній і професійних об’єднань та має свої представництва в усіх регіонах України.