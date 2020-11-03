У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні
Сьогодні, 09:50
В Підляському воєводстві у Польщі зранку, 11 березня, сталась смертельна ДТП.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvn24.pl, ДТП трапилась неподалік населеного пункту Коженісте.
За попередніми даними, легковий автомобіль Skoda на перехресті не пропустив мікроавтобус з пасажирами й врізався в нього. Від удару бус перекинувся.
Внаслідок ДТП загинув 38-річний громадянин України, який був пасажиром бусу. Ще одного українця, 44-річного чоловіка, госпіталізували. Загалом у бусі перебувало 4 людини. Інші дві не зазнали серйозних ушкоджень.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvn24.pl, ДТП трапилась неподалік населеного пункту Коженісте.
За попередніми даними, легковий автомобіль Skoda на перехресті не пропустив мікроавтобус з пасажирами й врізався в нього. Від удару бус перекинувся.
Внаслідок ДТП загинув 38-річний громадянин України, який був пасажиром бусу. Ще одного українця, 44-річного чоловіка, госпіталізували. Загалом у бусі перебувало 4 людини. Інші дві не зазнали серйозних ушкоджень.
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