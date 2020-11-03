вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні

У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні
В Підляському воєводстві у Польщі зранку, 11 березня, сталась смертельна ДТП.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvn24.pl, ДТП трапилась неподалік населеного пункту Коженісте.

За попередніми даними, легковий автомобіль Skoda на перехресті не пропустив мікроавтобус з пасажирами й врізався в нього. Від удару бус перекинувся.

Внаслідок ДТП загинув 38-річний громадянин України, який був пасажиром бусу. Ще одного українця, 44-річного чоловіка, госпіталізували. Загалом у бусі перебувало 4 людини. Інші дві не зазнали серйозних ушкоджень.
У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні
У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні
У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Польща, українець, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині неповнолітня вдруге за місяць пішла з дому, її відправили в притулок
Сьогодні, 10:17
На підтримку «Луцьктепла» запланували витратити понад 200 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:05
У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні
Сьогодні, 09:50
На Волині на хабарі затримали прикордонника, який пов'язаний з контрабандою цигарок. ФОТО
Сьогодні, 09:38
У селі під Луцьком горів житловий будинок
Сьогодні, 09:26
Схожі новини
Українець загинув у Польщі, втікаючи від поліції Українець загинув у Польщі, втікаючи від поліції
03 листопад, 2020, 15:56
У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди
01 жовтень, 2020, 16:27
У Польщі в страшній аварії загинув 19-річний українець. ФОТО У Польщі в страшній аварії загинув 19-річний українець. ФОТО
08 травень, 2020, 14:32
Автотроща автобуса у Польщі: 9 українців – у тяжкому стані в лікарні Автотроща автобуса у Польщі: 9 українців – у тяжкому стані в лікарні
07 березень, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині – знову різкий стрибок інфікувань COVID-19: у яких районах найбільше хворіють
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку нацгвардійці затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 10:47
 0
У ковельській лікарні впровадили новітню методику ультразвукової діагностики печінки
Сьогодні, 10:27
 0
На Волині неповнолітня вдруге за місяць пішла з дому, її відправили в притулок
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8