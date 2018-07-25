ФАПи, в яких облаштують соціальне житло для вчителів та медиків, передадуть на баланс громади під Луцьком

Проект «Соціальне житло» Луцька районна рада втілюватиме спільно із Городищенською територіальною громадою за підтримки Волинської обласної ради та народних депутатів –таПро це йдеться на сайті Луцької районної ради.Голова Луцької районної ради О, його заступник, радник, заступниця керівника виконавчого апарату, радниця головита голова майнової комісії Луцької районної радиз робочим візитом побували у Городищенській громаді.Разом із народним депутатом Вячеславом Рубльовим, головою Волинської обласної ради, депутатом облрадивони обговорили проект «Соціальне житло».Радник голови Юрій Ройко повідомив, що районна рада дуже скрупульозно віднеслася до майна, яке передає громадам.«Частина майна, яке ми передали, буде працювати безпосередньо на громади, частина - перебуває у господарському віданні КП «Райтеплобуд» і це майно працюватиме на районний бюджет для виконання соціальних програм», - зауважив Юрій Петрович.«На балансі Луцької районної ради є сім закинутих ФАПів, які вже не будуть використовуватися. Ми хочемо їх передати на баланс Городищенської територіальної громади для облаштування соціального житла. Люди виїжджають за кордон в пошуках кращої долі, заробляють кошти, щоб купити житло. Ми можемо безкоштовно надати житло. Територіальна громада вже буде вирішувати кому – медичним працівникам, освітянам, поліцейським, щоб зберегти кадровий потенціал в громадах. Цим проектом ми покажемо усій країні, що треба повернутися до людей обличчям та їхніх потреб, якщо ці приміщення ми не передамо, завтра їх знищать і розберуть на цеглу», - розповів голова районної ради Олександр Омельчук.Мова йде про ФАПи в селах Журавники, Зелена, Квасів, Лобачівка, Скірче, Стрільче та Ярівка.Заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова-Багрійчук переконана, що проект «Соціальне житло» давно потребував реалізації.«Луцька районна рада запроваджує дуже потрібну на даний момент ініціативу, оскільки сільська місцевість страждає від нестачі спеціалістів здебільшого через відсутність житла для них. Дуже прикро, що будівлі руйнуються,а у цей час люди не мають де жити», - поділилась думками пані Тетяна.Народний депутат Вячеслав Рубльов наголосив, що подібний проект вже започаткував депутат Волинської обласної ради Анатолій Никонюк, який працівникам свого аграрного підприємства надає помешкання.«Городищенська громада за нашої підтримки впорається з усіма викликами. Це буде приклад для всієї України, бо зараз питають, чим займаються районні ради. Так от Луцька районна рада показує, на скільки динамічно і правильно вона підходить до майна, його утримання та використання», - сказав Рубльов.Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад висловив сподівання, що проект «Соціальне житло» невдовзі стане візитною карткою громад, які будуть використовувати майно під службове житло для молодих спеціалістів.Голова Городищенської територіальної громади Світлана Соколюк розповіла, що вони звернулися до районної ради з клопотанням передати приміщення ФАПів на баланс.«У нас є багато лікарів, вчителів, які готові переїхати з сім’єю працювати в села. Є станція поліцейського, один працює, потрібен ще один поліцейський. Коли він з’явиться, приїде з сім’єю, ми готові йому надати житло. Проект прекрасний, я його повністю підтримую. Кошти на ремонт житла будемо брати від перевиконання бюджету, а ще у нас є меценати, агрофірми, які завжди допомагають», - зауважила голова громади.Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук впевнений, що проект «Соціальне житло» стане прикладом для наслідування для всієї країни.