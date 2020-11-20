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Через Волинь контрабандисти хотіли перевезти цигарки у вантажному поїзді до Польщі. ФОТО

Через Волинь контрабандисти хотіли перевезти цигарки у вантажному поїзді до Польщі. ФОТО
На українсько-польському кордоні прикордонники Луцького загону виявили контрабандні цигарки.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Оперативну інформацію щодо можливого незаконного перевезення курива через пункт пропуску «Володимир-Волинський» прикордонний наряд отримав завчасно.

Під час огляду вантажного потягу, що слідував до Польщі, з напіввагона військовослужбовці дістали 4 тисячі пачок сигарет білоруського виробництва. Пакунки з тютюновими виробами зловмисники сховали поміж дротяними бухтами.

Наразі оперативними співробітниками проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконної оборудки. Виявлений товар встановленим порядком передадуть представникам митниці.

Через Волинь контрабандисти хотіли перевезти цигарки у вантажному поїзді до Польщі. ФОТО
Через Волинь контрабандисти хотіли перевезти цигарки у вантажному поїзді до Польщі. ФОТО
Через Волинь контрабандисти хотіли перевезти цигарки у вантажному поїзді до Польщі. ФОТО
Через Волинь контрабандисти хотіли перевезти цигарки у вантажному поїзді до Польщі. ФОТО
Через Волинь контрабандисти хотіли перевезти цигарки у вантажному поїзді до Польщі. ФОТО
Через Волинь контрабандисти хотіли перевезти цигарки у вантажному поїзді до Польщі. ФОТО

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Теги: прикордонники, контрабанда, Володомир
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