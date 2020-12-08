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«Волинь» програла перший офіційний матч у 2021 році

«Волинь» програла перший офіційний матч у 2021 році
У 15-му турі української Першої ліги «Чорноморець» на своєму полі переграв луцьку «Волинь».

Про це повідомляє ХSport.

Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч. Його в середині першого тайму забив Брагар. За час, що залишився гості так і не зуміли оформити гол у відповідь.

«Чорноморець» обійшов «Агробізнес» і очолив турнірну таблицю. Однак у команди з Волочиська є матч в запасі. «Волинь» - сьома.

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Теги: Волинь, спорт, Перша ліга
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