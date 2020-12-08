«Волинь» програла перший офіційний матч у 2021 році





Про це повідомляє



Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч. Його в середині першого тайму забив Брагар. За час, що залишився гості так і не зуміли оформити гол у відповідь.



«Чорноморець» обійшов «Агробізнес» і очолив турнірну таблицю. Однак у команди з Волочиська є матч в запасі. «Волинь» - сьома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 15-му турі української Першої ліги «Чорноморець» на своєму полі переграв луцьку «Волинь».Про це повідомляє ХSport. Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч. Його в середині першого тайму забив. За час, що залишився гості так і не зуміли оформити гол у відповідь.«Чорноморець» обійшов «Агробізнес» і очолив турнірну таблицю. Однак у команди з Волочиська є матч в запасі. «Волинь» - сьома.

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