У Луцьку берег Стиру забруднюють будівельним сміттям. ВІДЕО





Про це Павло Романюк.



Чоловік знаходив залишки будматеріалів вздовж русла річки Стир від вулиці Дубнівської до Луцького замку. Навпроти центрального пляжу Луцька – територія села Рованці Боратинської громади. У меліоративному каналі – звалище із будматеріалів та побутових відходів.



У кількох десятках метрів від Стиру – будівництво. На одному з об’єктів робітники заливають фундамент для гаража. Будівельник Микола каже: хто возить будівельний непотріб до річки – не знає. Запевняє, що вони сміття спалюють. У них все чисто.



Поліцейський офіцер Боратинської громади Сергій Токарський розповів, що з повідомленнями до поліції про залишки будматеріалів у Рованцях ніхто не звертався. Цього разу з такою проблемною на лінію "102" звернулися вперше. Сергій Токарський виїхав на місце події, сміття сфотографував, усе задокументував належним чином. Зібрані матеріали має передати до Держекоінспекції.



Станом на 17 годину будівельне сміття біля берега річки Стир прибрали робітники комунальної служби Боратинської громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі в селі Рованці Луцького району вивозять будівельне сміття на берег Стиру та скидають його у річку.Про це Суспільному розповів лучанинЧоловік знаходив залишки будматеріалів вздовж русла річки Стир від вулиці Дубнівської до Луцького замку. Навпроти центрального пляжу Луцька – територія села Рованці Боратинської громади. У меліоративному каналі – звалище із будматеріалів та побутових відходів.У кількох десятках метрів від Стиру – будівництво. На одному з об’єктів робітники заливають фундамент для гаража. Будівельник Микола каже: хто возить будівельний непотріб до річки – не знає. Запевняє, що вони сміття спалюють. У них все чисто.Поліцейський офіцер Боратинської громадирозповів, що з повідомленнями до поліції про залишки будматеріалів у Рованцях ніхто не звертався. Цього разу з такою проблемною на лінію "102" звернулися вперше. Сергій Токарський виїхав на місце події, сміття сфотографував, усе задокументував належним чином. Зібрані матеріали має передати до Держекоінспекції.Станом на 17 годину будівельне сміття біля берега річки Стир прибрали робітники комунальної служби Боратинської громади.

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