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У волинському місті проводжатимуть зиму

У волинському місті проводжатимуть зиму
Ковельчан та гостей міста запрошують на проводи зими.

Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради.

У програмі святкувань запланували концерт, мистецьке представлення старостинських округів, виставку-продаж виробів майстрів народної творчості, майстер класи, ярмарку, караоке, фітнес-флешмоб та музичні руханки для малечі.

Проводи зими відбудуться 14 березня о 12:00 у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

У волинському місті проводжатимуть зиму

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Теги: Ковель, зима, колодій
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