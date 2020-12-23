У волинському місті проводжатимуть зиму





Про це повідомляють на сайті



У програмі святкувань запланували концерт, мистецьке представлення старостинських округів, виставку-продаж виробів майстрів народної творчості, майстер класи, ярмарку, караоке, фітнес-флешмоб та музичні руханки для малечі.



Проводи зими відбудуться 14 березня о 12:00 у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчан та гостей міста запрошують на проводи зими.Про це повідомляють на сайті Ковельської міськради У програмі святкувань запланували концерт, мистецьке представлення старостинських округів, виставку-продаж виробів майстрів народної творчості, майстер класи, ярмарку, караоке, фітнес-флешмоб та музичні руханки для малечі.Проводи зими відбудуться 14 березня о 12:00 у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

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