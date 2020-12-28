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Луцьк долучився до популярного флешмобу «What is». ВІДЕО

Луцьк долучився до популярного флешмобу «What is». ВІДЕО
Луцьк долучився до популярного флешмобу “What is”. В мережі з’явилося відео What is Lutsk. Про це пише ІА “Конкурент”.

Нещодавно мережу підірвало відео What is Ukraine. Там можна побачити близько 30 туристичних локацій.

Відео зробив Назар Дорошкевич, воно стало вірусним та зібрало багато переглядів.

Невдовзі почали з’являтися версії про різні міста України.

Зокрема зробили відео і про Луцьк. Його оприлюднив Сергій Казмірук.


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Теги: відео, Луцьк, флешмоб
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