На Волині оштрафували працівницю навчально-реабілітаційного центру, бо призначила собі премію
Сьогодні, 17:45
Суддя Рожищенського районного суду В'ячеслав Требик розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності жінки, що працює заступницею директора з навчально-виховної роботи Рожищенського навчально-реабілітаційного центру.
Про це йдеться у постанові суду від 11 березня, пише Район.Рожище.
Жінка 13 жовтня 2020 року, бувши тимчасовим виконувачем обов'язків директорки Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, видала та підписала наказ про виплату собі премії.
Вона не повідомила Волинську обласну раду або Національне агентство з питань запобігання корупції, про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який виник під час видачі та підписання документу.
Під час розгляду справи працівниця свою вину у вчиненні зазначених правопорушень не визнала та пояснила, що не заперечує той факт, що вона, як т.в.о. директора Рожищенського НРЦ, видавала та підписувала наказ, в якому серед іншого йшлося про преміювання її особисто.
Вона вважає, що в її діях відсутній склад інкримінованих їй правопорушень з огляду на те, що таке преміювання відбувалося на підставі протоколу засідання комісії по розподілу щорічної винагороди та премії Рожищенського НРЦ від 13 жовтня, і як заступнику директора з навчальної роботи цього закладу, а не т.в.о. директора.
Щодо необхідності повідомлення про такі обставини Волинську обласну раду або Національне агентство з питань запобігання корупції, то їй не було відомо такого обов'язку і ніхто їй про це не вказував.
Захисник в судовому засіданні з таких самих міркувань просив закрити провадження у справах у зв'язку із відсутністю складів адміністративних правопорушень.
Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 1727 Адміністративного кодексу, і піддати її штрафу в розмірі 3 400 гривень. Також вона сплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.
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Про це йдеться у постанові суду від 11 березня, пише Район.Рожище.
Жінка 13 жовтня 2020 року, бувши тимчасовим виконувачем обов'язків директорки Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, видала та підписала наказ про виплату собі премії.
Вона не повідомила Волинську обласну раду або Національне агентство з питань запобігання корупції, про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який виник під час видачі та підписання документу.
Під час розгляду справи працівниця свою вину у вчиненні зазначених правопорушень не визнала та пояснила, що не заперечує той факт, що вона, як т.в.о. директора Рожищенського НРЦ, видавала та підписувала наказ, в якому серед іншого йшлося про преміювання її особисто.
Вона вважає, що в її діях відсутній склад інкримінованих їй правопорушень з огляду на те, що таке преміювання відбувалося на підставі протоколу засідання комісії по розподілу щорічної винагороди та премії Рожищенського НРЦ від 13 жовтня, і як заступнику директора з навчальної роботи цього закладу, а не т.в.о. директора.
Щодо необхідності повідомлення про такі обставини Волинську обласну раду або Національне агентство з питань запобігання корупції, то їй не було відомо такого обов'язку і ніхто їй про це не вказував.
Захисник в судовому засіданні з таких самих міркувань просив закрити провадження у справах у зв'язку із відсутністю складів адміністративних правопорушень.
Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 1727 Адміністративного кодексу, і піддати її штрафу в розмірі 3 400 гривень. Також вона сплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.
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