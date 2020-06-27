На Волині оштрафували працівницю навчально-реабілітаційного центру, бо призначила собі премію

В'ячеслав Требик розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності жінки, що працює заступницею директора з навчально-виховної роботи Рожищенського навчально-реабілітаційного центру.



Про це йдеться у постанові суду від 11 березня, пише



Жінка 13 жовтня 2020 року, бувши тимчасовим виконувачем обов'язків директорки Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, видала та підписала наказ про виплату собі премії.



Вона не повідомила Волинську обласну раду або Національне агентство з питань запобігання корупції, про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який виник під час видачі та підписання документу.



Під час розгляду справи працівниця свою вину у вчиненні зазначених правопорушень не визнала та пояснила, що не заперечує той факт, що вона, як т.в.о. директора Рожищенського НРЦ, видавала та підписувала наказ, в якому серед іншого йшлося про преміювання її особисто.



Вона вважає, що в її діях відсутній склад інкримінованих їй правопорушень з огляду на те, що таке преміювання відбувалося на підставі протоколу засідання комісії по розподілу щорічної винагороди та премії Рожищенського НРЦ від 13 жовтня, і як заступнику директора з навчальної роботи цього закладу, а не т.в.о. директора.



Щодо необхідності повідомлення про такі обставини Волинську обласну раду або Національне агентство з питань запобігання корупції, то їй не було відомо такого обов'язку і ніхто їй про це не вказував.



Захисник в судовому засіданні з таких самих міркувань просив закрити провадження у справах у зв'язку із відсутністю складів адміністративних правопорушень.



Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 1727 Адміністративного кодексу, і піддати її штрафу в розмірі 3 400 гривень. Також вона сплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Рожищенського районного судурозглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності жінки, що працює заступницею директора з навчально-виховної роботи Рожищенського навчально-реабілітаційного центру.Про це йдеться у постанові суду від 11 березня, пише Район.Рожище Жінка 13 жовтня 2020 року, бувши тимчасовим виконувачем обов'язків директорки Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, видала та підписала наказ про виплату собі премії.Вона не повідомила Волинську обласну раду або Національне агентство з питань запобігання корупції, про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який виник під час видачі та підписання документу.Під час розгляду справи працівниця свою вину у вчиненні зазначених правопорушень не визнала та пояснила, що не заперечує той факт, що вона, як т.в.о. директора Рожищенського НРЦ, видавала та підписувала наказ, в якому серед іншого йшлося про преміювання її особисто.Вона вважає, що в її діях відсутній склад інкримінованих їй правопорушень з огляду на те, що таке преміювання відбувалося на підставі протоколу засідання комісії по розподілу щорічної винагороди та премії Рожищенського НРЦ від 13 жовтня, і як заступнику директора з навчальної роботи цього закладу, а не т.в.о. директора.Щодо необхідності повідомлення про такі обставини Волинську обласну раду або Національне агентство з питань запобігання корупції, то їй не було відомо такого обов'язку і ніхто їй про це не вказував.Захисник в судовому засіданні з таких самих міркувань просив закрити провадження у справах у зв'язку із відсутністю складів адміністративних правопорушень.Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 1727 Адміністративного кодексу, і піддати її штрафу в розмірі 3 400 гривень. Також вона сплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.

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