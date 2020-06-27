вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині оштрафували працівницю навчально-реабілітаційного центру, бо призначила собі премію

На Волині оштрафували працівницю навчально-реабілітаційного центру, бо призначила собі премію
Суддя Рожищенського районного суду В'ячеслав Требик розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності жінки, що працює заступницею директора з навчально-виховної роботи Рожищенського навчально-реабілітаційного центру.

Про це йдеться у постанові суду від 11 березня, пише Район.Рожище.

Жінка 13 жовтня 2020 року, бувши тимчасовим виконувачем обов'язків директорки Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, видала та підписала наказ про виплату собі премії.

Вона не повідомила Волинську обласну раду або Національне агентство з питань запобігання корупції, про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який виник під час видачі та підписання документу.

Під час розгляду справи працівниця свою вину у вчиненні зазначених правопорушень не визнала та пояснила, що не заперечує той факт, що вона, як т.в.о. директора Рожищенського НРЦ, видавала та підписувала наказ, в якому серед іншого йшлося про преміювання її особисто.

Вона вважає, що в її діях відсутній склад інкримінованих їй правопорушень з огляду на те, що таке преміювання відбувалося на підставі протоколу засідання комісії по розподілу щорічної винагороди та премії Рожищенського НРЦ від 13 жовтня, і як заступнику директора з навчальної роботи цього закладу, а не т.в.о. директора.

Щодо необхідності повідомлення про такі обставини Волинську обласну раду або Національне агентство з питань запобігання корупції, то їй не було відомо такого обов'язку і ніхто їй про це не вказував.

Захисник в судовому засіданні з таких самих міркувань просив закрити провадження у справах у зв'язку із відсутністю складів адміністративних правопорушень.

Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 1727 Адміністративного кодексу, і піддати її штрафу в розмірі 3 400 гривень. Також вона сплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, премія, НРЦ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У райлікарні на Волині відремонтували приймальне відділення. ФОТО
Сьогодні, 18:13
Що в декларації луцького посадовця, який відповідає за розподіл житла
Сьогодні, 18:00
На Волині оштрафували працівницю навчально-реабілітаційного центру, бо призначила собі премію
Сьогодні, 17:45
На Волині молодик жорстоко побив чоловіка, друзі нападника спостерігали. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
На Волині розшукали безвісти зниклу жінку
Сьогодні, 17:21
Схожі новини
На Волині керівниця техколеджу сама собі призначила премію На Волині керівниця техколеджу сама собі призначила премію
13 березень, 23:32
У Ковелі начальник водоканалу відсудив у міськради премію У Ковелі начальник водоканалу відсудив у міськради премію
27 червень, 2020, 08:16
На Волині покарали голову окружної виборчої комісії, який виписав собі премію На Волині покарали голову окружної виборчої комісії, який виписав собі премію
25 березень, 2020, 14:44
Водій, який поблизу Луцька збив неповнолітнього, відбувся умовним Водій, який поблизу Луцька збив неповнолітнього, відбувся умовним
Сьогодні, 04:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У райлікарні на Волині відремонтували приймальне відділення. ФОТО
Сьогодні, 18:13
 0
Що в декларації луцького посадовця, який відповідає за розподіл житла
Сьогодні, 18:00
 0
На Волині оштрафували працівницю навчально-реабілітаційного центру, бо призначила собі премію
Сьогодні, 17:45
 0
На Волині молодик жорстоко побив чоловіка, друзі нападника спостерігали. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
 0
На Волині розшукали безвісти зниклу жінку
Сьогодні, 17:21
 0
Медіа
відео
1/8