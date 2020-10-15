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Що в декларації луцького посадовця, який відповідає за розподіл житла

Що в декларації луцького посадовця, який відповідає за розподіл житла
Начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Геннадій Козюта задекларував земельну ділянку, квартиру, автівку та зарплату.

Про це йдеться у відповідній декларації за 2020 рік, оприлюдненій на сайті НАЗК.

Геннадій Козюта володіє земельною ділянкою на 0,052 га у Борохові, квартирою у Луцьку на 66,1 кв. м. Його дружина Оксана має 0,12 га, 0,05 га, 0,26 "квадратів" та 0,13 "квадратів" землі у Борохові, а також будинок на 299,1 кв. м.

Їздить посадовець на Volkswagen Passat 1993 року випуску. За рік на посаді Козюта заробив 326 555 гривень (приблизно 27 гривень на місяць), його дружина у ЖКП №3 - 121 112 гривень.


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Теги: декларація, Луцьк, ЖКГ, Геннадій Козюта
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