Навчання та робота: ВНУ та «Інвестор» підписали договір про дуальну освіту. ФОТО

Волинський національний університет імені Лесі Українки активно впроваджує у навчальний процес елементи дуальної освіти. 18 березня відбулося підписання відповідної тристоронньої угоди між Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Будівельною компанією «Інвестор» та студентами факультету економіки та управління.На підписанні угоди були присутні ректор університету, декан факультету економіки та управління, проректор з навчально-виховної роботи та комунікації, завідувач кафедри обліку і оподаткування, доцент кафедри обліку і аудиту. Будівельну компанію «Інвестор» представляли директорта очільниця відділу продажів та маркетингу«Чим тісніше буде навчання і практична діяльність, тим будуть краще фахівці, і тим якісніша освіта. Сьогодні у нас чергове підписання угод, яке дуже важливе для університету, особливо з такою потужною компанією, як «Інвестор». Я дуже задоволений такою співпрацею», – зазначив Анатолій Цьось.Андрій Разумовський позитивно відгукнувся про студентів, які вже проходили практику в компанії «Інвестор» і зазначив, що в компанії чекають на будь-яку кількість охочих студентів: «Діти розумні, активні, ініціативні. Їх енергія, знання, погляд на речі для нас дуже важливі».Декан факультету економіки та управління Наталія Коленда висловила надію на те, що завдяки елементам дуальної освіти вдасться порушити стереотип про те, що випускникам говорять забути все, чому їх вчили в університеті, коли вони приходять на місце роботи. «Коли студент починає навчатися відразу на робочому місці, у нас є можливість підготувати таких фахівців, які будуть затребуваними на ринку праці, будуть відповідати тим вимогам, які ставлять їм роботодавці» – зауважила Наталія Коленда.Проректор з навчально-виховної роботи та комунікації Наталія Благовірна зауважила, що впровадження елементів дуальної освіти – це одна з конкурентних переваг університету: «Зростає кількість тристоронніх угод, які ми підписуємо. Для наших студентів це дуже цінний досвід, оскільки він показує практичну складову, дозволяє здобувати той рівень компетентності, який відповідає сьогоднішнім реаліям розвитку бізнесу».Завідувач кафедри обліку і оподаткування Ірина Садовська наголосила на тому, що в компанії гостинно приймають студентів: «Коли у жовтні ми почали вести розмову про дуальну освіту, ніхто не знав, як вона запрацює, тому що такої практики в Україна немає. Андрій Русланович надав стажерські місця для студентів, а також дав вказівки своїм працівникам-менторам, які студентів зустріли по-справжньому».Очільниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад також позитивно відгукувалася про роботу зі студентами. «Вони робили ті завдання, які ми їм давали, жодним чином не відмовлялися, і дуже добре, що вони завжди проявляли ініціативу, – зауважила Ірина. – Це дуже цінно, тому що коли бачиш таку ініціативність, починаєш вірити в те, що через 2-3 роки будуть спеціалісти, які зможуть надавати нам професійні послуги і будуть справжніми професіоналами».Наостанок Анатолій Цьось подякував колегам-викладачам за те, що працедавець задоволений студентами університету.