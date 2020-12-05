Волинь вибула із помаранчевої зони карантину
Сьогодні, 14:50
Міністерство охорони здоров’я 18 березня скоротило помаранчеву зону адаптивного карантину в Україні. Наразі в неї входить Київ та 11 областей. Волинь, яка стала «помаранчевою» 17 березня, знову «жовта».
Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я України.
На сьогодні, 18 березня, в помаранчевій зоні опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.
Окрім Волині, з цієї зони вибули Запорізька, Луганська, Полтавська і Чернігівська області.
У червоній зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебувають у жовтій зоні.
Норма госпіталізації (не більше 60 випадків на 100 тисяч населення) перевищена:
Київ – 95,5
Вінницька область – 131,5
Житомирська область – 111,9
Закарпатська область – 97,2
Івано-Франківська область – 125,8
Київська – 67,2
Миколаївська область – 95,0
Одеська – 64,5
Хмельницька область – 89,1
Чернівецька область – 98,0.
Нагадаємо, станом на 17 березня помаранчева зона адаптивного карантину в Україні знову розширилася до 16 областей і Києва.
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Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я України.
На сьогодні, 18 березня, в помаранчевій зоні опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.
Окрім Волині, з цієї зони вибули Запорізька, Луганська, Полтавська і Чернігівська області.
У червоній зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебувають у жовтій зоні.
Норма госпіталізації (не більше 60 випадків на 100 тисяч населення) перевищена:
Київ – 95,5
Вінницька область – 131,5
Житомирська область – 111,9
Закарпатська область – 97,2
Івано-Франківська область – 125,8
Київська – 67,2
Миколаївська область – 95,0
Одеська – 64,5
Хмельницька область – 89,1
Чернівецька область – 98,0.
Нагадаємо, станом на 17 березня помаранчева зона адаптивного карантину в Україні знову розширилася до 16 областей і Києва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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