Волинь вибула із помаранчевої зони карантину

Міністерство охорони здоров’я 18 березня скоротило помаранчеву зону адаптивного карантину в Україні. Наразі в неї входить Київ та 11 областей. Волинь, яка стала «помаранчевою» 17 березня, знову «жовта».Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я України.На сьогодні, 18 березня, в помаранчевій зоні опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.Окрім Волині, з цієї зони вибули Запорізька, Луганська, Полтавська і Чернігівська області.У червоній зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебувають у жовтій зоні.Норма госпіталізації (не більше 60 випадків на 100 тисяч населення) перевищена:Київ – 95,5Вінницька область – 131,5Житомирська область – 111,9Закарпатська область – 97,2Івано-Франківська область – 125,8Київська – 67,2Миколаївська область – 95,0Одеська – 64,5Хмельницька область – 89,1Чернівецька область – 98,0.Нагадаємо, станом на 17 березня