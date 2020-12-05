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Волинь вибула із помаранчевої зони карантину

Волинь вибула із помаранчевої зони карантину
Міністерство охорони здоров’я 18 березня скоротило помаранчеву зону адаптивного карантину в Україні. Наразі в неї входить Київ та 11 областей. Волинь, яка стала «помаранчевою» 17 березня, знову «жовта».

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

На сьогодні, 18 березня, в помаранчевій зоні опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.

Окрім Волині, з цієї зони вибули Запорізька, Луганська, Полтавська і Чернігівська області.

У червоній зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебувають у жовтій зоні.

Норма госпіталізації (не більше 60 випадків на 100 тисяч населення) перевищена:

Київ – 95,5
Вінницька область – 131,5
Житомирська область – 111,9
Закарпатська область – 97,2
Івано-Франківська область – 125,8
Київська – 67,2
Миколаївська область – 95,0
Одеська – 64,5
Хмельницька область – 89,1
Чернівецька область – 98,0.

Нагадаємо, станом на 17 березня помаранчева зона адаптивного карантину в Україні знову розширилася до 16 областей і Києва.

Волинь вибула із помаранчевої зони карантину
Волинь вибула із помаранчевої зони карантину

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Теги: помаранчева зона, жовта зона, Волинь, карантин
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