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На справжній «блокбастер» перетворилось затримання крадія автівки на Волині. ВІДЕО

На справжній «блокбастер» перетворилось затримання крадія автівки на Волині. ВІДЕО
На Волині поліцейські викрили львів’янина у незаконному заволодінні автомобілем.

Пригода трапилася ввечері 18 березня близько 23 години на вулиці Володимирській у Луцьку, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

До патрульних поліцейських звернувся 32-річний житель Луцького району та розповів, що невідомий чоловік під приводом купівлі заволодів його автомобілем Opel Vectra. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну для встановлення всіх обставин події.

У дію оперативно ввели план «Перехоплення». Співробітники відділу кримінального аналізу разом з оперативниками кримінальної поліції встановили, що викрадений транспортний засіб рухається у бік Горохова. Його зафіксували камери відеоспостереження. Приблизно за 30 хвилин легковика затримав наряд співробітників групи реагування патрульної поліції при в’їзді у місто.

Весь цей час оператори служби 102 та диспетчери ситуаційного центру опрацьовували та оновлювали інформацію про пересування підозрюваного й оперативно передавали її нарядам поліції, організовували та координували їх роботу.

Таким чином, менш, ніж за годину, порушника виявили й затримали.

За кермом транспортного засобу перебував 42-річний львів’янин. Його доставили у Луцьке районне управління поліції. Транспортний засіб вилучили.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Йому загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

Потерпілий Роман висловив вдячність усім працівникам поліції, задіяним до розкриття злочину, та зауважив, що навіть не сподівався на таке оперативне розкриття. Весь цей час чоловік провів разом з поліцейськими, адже потрібно було упізнати зловмисника. Розповідає, що для нього ця подія стала шоком. «Усе розгорталось, як в справжньому блокбастері. Я радий, що поліція мені допомогла. Усім радитиму бути більш обережними в майбутньому», - розповів Роман.

Досудове розслідування триває.




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Теги: крадій, авто, затримання
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