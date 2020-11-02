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У лікарні на Волині хворий на коронавірус чоловік скоїв самогубство

У лікарні на Волині хворий на коронавірус чоловік скоїв самогубство
У Маневицькій центральній районній лікарні хворий на коронавірус чоловік вчинив самогубство.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 17 березня в інфекційному відділенні Маневицької ЦРЛ. Чоловік наніс собі поранення, які виявилися несумісні із життям.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що у Маневицькій ЦРЛ чоловік 1959 року народження вкоротив собі віку. Наразі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ з позначкою «самогубство». Тіло направили на судово-медичну експертизу.

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Теги: лікарня, хворий, самогубство, Маневичі
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