Вентильований фасад «Яровиця Fly» – енергоефективно, довговічно, красиво*

Компанія «Єврохолдінг» «одягає» «Яровицю Fly» у вентильований фасад. Він створює виразний зовнішній вигляд та підвищує енергоефективність будівлі. Окрім того, це дозволяє істотно економити на опаленні та кондиціонуванні будівлі. Для облицювання фасаду використовують систему «SCANROC» – це унікальний дизайн фасаду та довговічність конструкції. Висока якість і надійність «SCANROC» забезпечені використанням передових шведських технологій та високоякісної сировини, а також системою контролю якості на виробництві.Вентильований фасад – каркасна система оздоблення фасаду будівлі. За допомогою спеціальних фасадних профілів та кріплень на зовнішній стіні будівлі створюється каркас. Він кріпиться безпосередньо до стіни. З лицьової сторони до профілів прикріпляються спеціальні фасадні панелі. Безпосередньо до стіни дюбелів кріпиться утеплювач з мінераловатних плит. Фасадні панелі не прилягають щільно до утеплювача, між ними та утеплювачем – простір та «гуляє» повітря, звідси й назва «вентильовані». Завдяки постійному провітрюванняю стіни зберігається природний мікроклімат, стіни залишаються сухими та не розвиваються всередині стіни грибки та цвіль.Найбільшими перевагами системи вентильованих фасадів «SCANROC» є довговічність, енергоефективність, краса, ремонтопридатність.Утім, є і інші суттєві плюси.- Економія до 40% енергоресурсів на утримання будинку (дозволяє істотно економити на опаленні в холодну пору року і кондиціонуванні влітку).- Забезпечує високі і стабільні показники з теплового опору.- Термін служби системи – 100 років, не схильна до просідання і сейсмічних впливів.- Неповторний зовнішній вигляд.В системі «SCANROC» утеплення і облицювання фасаду будинку винесені на зовнішні сторони стін, що дозволяє захистити стіни від будь-яких впливів зовнішнього середовища і зберегти всю корисну площу приміщень.Система «SCANROC» дозволяє унеможливити негативний вплив «щілин холоду», тобто частин будівельних конструкцій, які мають прямий контакт з навколишнім середовищем (міжповерхові перекриття, віконні перемички). Також це дозволяє зменшити вплив вуличного шуму приблизно на 25%.Фасад сконструйований таким чином, що впливом природного просідання будівлі і сейсмічних процесів він не руйнується. Оздоблення будинків системою «SCANROC» чудово захищає стіни від будь-яких впливів зовнішнього середовища і значно продовжує термін служби будинку.Завдяки особливій формі елементів, фасад «SCANROC» імітує цегляну кладку.Базовим матеріалом фасадного каменю «SCANROC» є гранітна крихта, що забезпечує йому міцність і довговічність. Спеціальні добавки в складі каменю захищають його від впливу ультрафіолетових променів і покращує показники довговічності, тому з часом камінь не втрачає своїх характеристик і насиченості кольору.«Хочете жити у красивому та теплому будинку – завітайте в консультаційний центр на вул. Яровиця, 17 та обирайте планування», – закликають у забудовника.