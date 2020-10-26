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Вентильований фасад «Яровиця Fly» – енергоефективно, довговічно, красиво*

Вентильований фасад «Яровиця Fly» – енергоефективно, довговічно, красиво*
Компанія «Єврохолдінг» «одягає» «Яровицю Fly» у вентильований фасад. Він створює виразний зовнішній вигляд та підвищує енергоефективність будівлі. Окрім того, це дозволяє істотно економити на опаленні та кондиціонуванні будівлі. Для облицювання фасаду використовують систему «SCANROC» – це унікальний дизайн фасаду та довговічність конструкції. Висока якість і надійність «SCANROC» забезпечені використанням передових шведських технологій та високоякісної сировини, а також системою контролю якості на виробництві.

Що таке вентильований фасад

Вентильований фасад – каркасна система оздоблення фасаду будівлі. За допомогою спеціальних фасадних профілів та кріплень на зовнішній стіні будівлі створюється каркас. Він кріпиться безпосередньо до стіни. З лицьової сторони до профілів прикріпляються спеціальні фасадні панелі. Безпосередньо до стіни дюбелів кріпиться утеплювач з мінераловатних плит. Фасадні панелі не прилягають щільно до утеплювача, між ними та утеплювачем – простір та «гуляє» повітря, звідси й назва «вентильовані». Завдяки постійному провітрюванняю стіни зберігається природний мікроклімат, стіни залишаються сухими та не розвиваються всередині стіни грибки та цвіль.
Вентильований фасад «Яровиця Fly» – енергоефективно, довговічно, красиво*

Переваги фасадної системи «SCANROC»

Найбільшими перевагами системи вентильованих фасадів «SCANROC» є довговічність, енергоефективність, краса, ремонтопридатність.

Утім, є і інші суттєві плюси.

- Економія до 40% енергоресурсів на утримання будинку (дозволяє істотно економити на опаленні в холодну пору року і кондиціонуванні влітку).
- Забезпечує високі і стабільні показники з теплового опору.
- Термін служби системи – 100 років, не схильна до просідання і сейсмічних впливів.
- Неповторний зовнішній вигляд.

В системі «SCANROC» утеплення і облицювання фасаду будинку винесені на зовнішні сторони стін, що дозволяє захистити стіни від будь-яких впливів зовнішнього середовища і зберегти всю корисну площу приміщень.

Система «SCANROC» дозволяє унеможливити негативний вплив «щілин холоду», тобто частин будівельних конструкцій, які мають прямий контакт з навколишнім середовищем (міжповерхові перекриття, віконні перемички). Також це дозволяє зменшити вплив вуличного шуму приблизно на 25%.

Фасад сконструйований таким чином, що впливом природного просідання будівлі і сейсмічних процесів він не руйнується. Оздоблення будинків системою «SCANROC» чудово захищає стіни від будь-яких впливів зовнішнього середовища і значно продовжує термін служби будинку.

Дизайн фасаду

Завдяки особливій формі елементів, фасад «SCANROC» імітує цегляну кладку.

Базовим матеріалом фасадного каменю «SCANROC» є гранітна крихта, що забезпечує йому міцність і довговічність. Спеціальні добавки в складі каменю захищають його від впливу ультрафіолетових променів і покращує показники довговічності, тому з часом камінь не втрачає своїх характеристик і насиченості кольору.
Вентильований фасад «Яровиця Fly» – енергоефективно, довговічно, красиво*

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Теги: Яровиця, житло, квартира, фасад, енергоефективне житло
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