Показував геніталії та бив дружину: деталі інциденту в луцькому пабі. ВІДЕО
22 березень, 22:59
У Луцьку чоловік чіплявся до офіціанток в одному з пабів, висловлювався нецензурною лайкою, показував своє "хазяйство" та бив дружину.
Повідомлення про домашнє насильство надіслали на службовий планшет, – повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на патрульну поліцію.
Відправляючись на місце події, поліція зв'язалася із заявницею, яка повідомила, що чоловік пішов у сторону АЗС.
Прибувши на вказане місце, патрульним повідомили, що він у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до громадян, висловлювався нецензурною лайкою, а також оголював свої геніталії.
Далі громадянин направився у сторону Теремнівської, де його затримала поліція.
Чоловіка доставили до Луцького районного управління поліції для встановлення особи і складання адміністративних матеріалів за ст. 178 "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді" і за ст. 173 Кодексу України про адміністративні порушення, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.
Громадянина доставили в медичний центр для надання допомоги.
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Повідомлення про домашнє насильство надіслали на службовий планшет, – повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на патрульну поліцію.
Відправляючись на місце події, поліція зв'язалася із заявницею, яка повідомила, що чоловік пішов у сторону АЗС.
Прибувши на вказане місце, патрульним повідомили, що він у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до громадян, висловлювався нецензурною лайкою, а також оголював свої геніталії.
Далі громадянин направився у сторону Теремнівської, де його затримала поліція.
Чоловіка доставили до Луцького районного управління поліції для встановлення особи і складання адміністративних матеріалів за ст. 178 "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді" і за ст. 173 Кодексу України про адміністративні порушення, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.
Громадянина доставили в медичний центр для надання допомоги.
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