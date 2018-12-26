Показував геніталії та бив дружину: деталі інциденту в луцькому пабі. ВІДЕО





Повідомлення про домашнє насильство надіслали на службовий планшет, – повідомляє



Відправляючись на місце події, поліція зв'язалася із заявницею, яка повідомила, що чоловік пішов у сторону АЗС.



Прибувши на вказане місце, патрульним повідомили, що він у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до громадян, висловлювався нецензурною лайкою, а також оголював свої геніталії.



Далі громадянин направився у сторону Теремнівської, де його затримала поліція.



Чоловіка доставили до Луцького районного управління поліції для встановлення особи і складання адміністративних матеріалів за ст. 178 "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді" і за ст. 173 Кодексу України про адміністративні порушення, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.



Громадянина доставили в медичний центр для надання допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік чіплявся до офіціанток в одному з пабів, висловлювався нецензурною лайкою, показував своє "хазяйство" та бив дружину.Повідомлення про домашнє насильство надіслали на службовий планшет, – повідомляє ІА Конкурент , посилаючись на патрульну поліцію.Відправляючись на місце події, поліція зв'язалася із заявницею, яка повідомила, що чоловік пішов у сторону АЗС.Прибувши на вказане місце, патрульним повідомили, що він у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до громадян, висловлювався нецензурною лайкою, а також оголював свої геніталії.Далі громадянин направився у сторону Теремнівської, де його затримала поліція.Чоловіка доставили до Луцького районного управління поліції для встановлення особи і складання адміністративних матеріалів за ст. 178 "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді" і за ст. 173 Кодексу України про адміністративні порушення, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.Громадянина доставили в медичний центр для надання допомоги.

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