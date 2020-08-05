Волинян просять допомогти родині загиблого бійця відбудувати будинок після пожежі
Сьогодні, 14:17
В селі Волиця Павлівської територіальної громади у лютому горів дерев’яний житловий будинок, який належить батькам загиблого Героя Сергія Дармофала, військовослужбовця 51-ї ОМБр. Тож родина наразі потребує допомоги у відновлені житла.
Полум’я знищило речі домашнього вжитку, шиферний дах та дерев’яне перекриття, внутрішнє оздоблення стін, - пише видання Місто вечірнє.
Але найгірше те, що постраждав 59-річний господар оселі Микола Дармофал, який на той час був удома. З діагнозом термічний опік обличчя І–ІІ ступенів він був госпіталізований до Іваничівської центральної районної лікарні.
Наразі родина потребує допомоги у відбудові та ремонті будинку. Тому громадська організація «АЛЬТАЇР 777» оголосила про збір коштів на допомогу у відбудові будинку Героя АТО.
Тож просять усіх небайдужих доєднатися до благодійної справи та допомогти із придбанням будівельних матеріалів.
Кошти можна надіслати на картку ПриватБанку: 5167 8032 3957 0653. Отримувач – Софія Михайлівна Дармофал.
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Полум’я знищило речі домашнього вжитку, шиферний дах та дерев’яне перекриття, внутрішнє оздоблення стін, - пише видання Місто вечірнє.
Але найгірше те, що постраждав 59-річний господар оселі Микола Дармофал, який на той час був удома. З діагнозом термічний опік обличчя І–ІІ ступенів він був госпіталізований до Іваничівської центральної районної лікарні.
Наразі родина потребує допомоги у відбудові та ремонті будинку. Тому громадська організація «АЛЬТАЇР 777» оголосила про збір коштів на допомогу у відбудові будинку Героя АТО.
Тож просять усіх небайдужих доєднатися до благодійної справи та допомогти із придбанням будівельних матеріалів.
Кошти можна надіслати на картку ПриватБанку: 5167 8032 3957 0653. Отримувач – Софія Михайлівна Дармофал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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