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Волинян просять допомогти родині загиблого бійця відбудувати будинок після пожежі

Волинян просять допомогти родині загиблого бійця відбудувати будинок після пожежі
В селі Волиця Павлівської територіальної громади у лютому горів дерев’яний житловий будинок, який належить батькам загиблого Героя Сергія Дармофала, військовослужбовця 51-ї ОМБр. Тож родина наразі потребує допомоги у відновлені житла.

Полум’я знищило речі домашнього вжитку, шиферний дах та дерев’яне перекриття, внутрішнє оздоблення стін, - пише видання Місто вечірнє.

Але найгірше те, що постраждав 59-річний господар оселі Микола Дармофал, який на той час був удома. З діагнозом термічний опік обличчя І–ІІ ступенів він був госпіталізований до Іваничівської центральної районної лікарні.

Наразі родина потребує допомоги у відбудові та ремонті будинку. Тому громадська організація «АЛЬТАЇР 777» оголосила про збір коштів на допомогу у відбудові будинку Героя АТО.

Тож просять усіх небайдужих доєднатися до благодійної справи та допомогти із придбанням будівельних матеріалів.

Кошти можна надіслати на картку ПриватБанку: 5167 8032 3957 0653. Отримувач – Софія Михайлівна Дармофал.

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Теги: відбудова, пожежа, будинок, допомога
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