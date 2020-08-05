Волинян просять допомогти родині загиблого бійця відбудувати будинок після пожежі





Полум’я знищило речі домашнього вжитку, шиферний дах та дерев’яне перекриття, внутрішнє оздоблення стін, - пише видання

Але найгірше те, що постраждав 59-річний господар оселі Микола Дармофал, який на той час був удома. З діагнозом термічний опік обличчя І–ІІ ступенів він був госпіталізований до Іваничівської центральної районної лікарні.



Наразі родина потребує допомоги у відбудові та ремонті будинку. Тому громадська організація «АЛЬТАЇР 777» оголосила про збір коштів на допомогу у відбудові будинку Героя АТО.



Тож просять усіх небайдужих доєднатися до благодійної справи та допомогти із придбанням будівельних матеріалів.



Кошти можна надіслати на картку ПриватБанку: 5167 8032 3957 0653. Отримувач – Софія Михайлівна Дармофал.



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Але найгірше те, що постраждав 59-річний господар оселі, який на той час був удома. З діагнозом термічний опік обличчя І–ІІ ступенів він був госпіталізований до Іваничівської центральної районної лікарні.Наразі родина потребує допомоги у відбудові та ремонті будинку. Тому громадська організація «АЛЬТАЇР 777» оголосила про збір коштів на допомогу у відбудові будинку Героя АТО.Тож просять усіх небайдужих доєднатися до благодійної справи та допомогти із придбанням будівельних матеріалів.

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