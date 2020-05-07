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Борги за комунпослуги: кому «закрутять гайки»?

Борги за комунпослуги: кому «закрутять гайки»?
Уряд готовий застосувати жорсткі заходи до злісних неплатників комуналки. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував розглянути законопроект № 3613, де боржників поряд з «аліментниками» пропонується обмежити в правах. Що чекає на тих, хто не платить за комунальні послуги, - дізнавалися журналісти сайту «На пенси».

За боржників візьмуться
На сьогоднішній день громадяни України заборгували за комуналку понад 73 мільярдів гривень. І необхідність посилення заходів проти неплатників автори законопроекту пояснюють тим, що через величезні борги населення підприємства-постачальники не можуть на належному рівні виконувати свої зобов'язання.

Втім, вважають експерти, якщо при таких заборгованостях підприємства досі не збанкрутували - то тарифи явно завищені. Разом з тим, для того щоб боржники змогли погасити борги по ЖКП, що виникли до 1 жовтня 2020 року, їх вирішили реструктуризувати.

Хто зможе заплатити «частинами»?

Для цього споживач-боржник зобов'язаний укласти договір з компанією, що надає послуги, про щомісячне погашення боргу рівними частинами. Розстрочити виплати можна до 5 років. А можна погасити заборгованість достроково. Вказані в законопроекті і граничні розміри щомісячної відшкодування.

Так, сума поточних платежів і погашення заборгованості не повинна перевищувати 25% доходу, визначеного при нарахуванні субсидій для працюючих і 20% - для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги. При низькому рівні доходів, зазначено в документі, термін погашення заборгованості може бути продовжений.

На споживачів, які уклали договір про реструктуризацію заборгованості, поширюється діючий порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для оплати поточних платежів.

Як будуть карати боржників?
У разі відмови від реструктуризації депутати пропонують стягувати борги автоматично за виконавчим листом із зарплати боржника. Але не більше 50% заробітку. Комунальники, до речі, придумали альтернативний варіант - попрацювати в рахунок боргу, наприклад, двірниками.

Якщо боргів накопичилося більше, ніж за чотири місяці, державний виконавець виносить постанову:
1.про заборону на виїзд боржника за кордон;
2. про тимчасове обмеження в правах управління будь-яким транспортним засобом, користування вогнепальною зброєю, полювання.

Інформація про заборони передається виконавчою службою до Міграційної служби та патрульну поліцію. Відновити перераховані права можна, лише повністю погасивши борги.

Виняток - можливість керування автомобілем. Якщо неплатник реструктуризував борг і повідомив про це в виконавчу службу, його водійські права знову будуть визнані дійсними. Це не позбавить, наприклад, роботи боржників, професійно заробляють перевезеннями людей або вантажів.

Крім суми боргу, неплатникам доведеться заплатити штраф.
А ось єдине житло та земельну ділянку, на якій воно знаходиться, за борги відібрати мають право, тільки якщо сума, що підлягає стягненню, перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Станом на 1 січня 2021 року - це 120 тисяч гривень (6 000 грн. Х 20).

Що радять юристи?
Якщо ви вирішили оскаржити суму заборгованості, судовий позов необхідно підкріпити доказами неправомірність стягнення боргу. Для цього потрібно надати наступні документи:
• акт-претензію, підписану представником виконавця. Якщо виконавець відмовляється його підписувати, це можуть зробити двоє сусідів;
• копію скарг, відправлених підприємству-постачальнику;
• письмову відповідь постачальника житлово-комунальних послуг;
• квитанцію за оплату комуналки.


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Теги: борги, комунальні послуги
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