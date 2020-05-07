Борги за комунпослуги: кому «закрутять гайки»?





За боржників візьмуться

На сьогоднішній день громадяни України заборгували за комуналку понад 73 мільярдів гривень. І необхідність посилення заходів проти неплатників автори законопроекту пояснюють тим, що через величезні борги населення підприємства-постачальники не можуть на належному рівні виконувати свої зобов'язання.



Втім, вважають експерти, якщо при таких заборгованостях підприємства досі не збанкрутували - то тарифи явно завищені. Разом з тим, для того щоб боржники змогли погасити борги по ЖКП, що виникли до 1 жовтня 2020 року, їх вирішили реструктуризувати.



Хто зможе заплатити «частинами»?



Для цього споживач-боржник зобов'язаний укласти договір з компанією, що надає послуги, про щомісячне погашення боргу рівними частинами. Розстрочити виплати можна до 5 років. А можна погасити заборгованість достроково. Вказані в законопроекті і граничні розміри щомісячної відшкодування.



Так, сума поточних платежів і погашення заборгованості не повинна перевищувати 25% доходу, визначеного при нарахуванні субсидій для працюючих і 20% - для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги. При низькому рівні доходів, зазначено в документі, термін погашення заборгованості може бути продовжений.



На споживачів, які уклали договір про реструктуризацію заборгованості, поширюється діючий порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для оплати поточних платежів.



Як будуть карати боржників?

У разі відмови від реструктуризації депутати пропонують стягувати борги автоматично за виконавчим листом із зарплати боржника. Але не більше 50% заробітку. Комунальники, до речі, придумали альтернативний варіант - попрацювати в рахунок боргу, наприклад, двірниками.



Якщо боргів накопичилося більше, ніж за чотири місяці, державний виконавець виносить постанову:

1.про заборону на виїзд боржника за кордон;

2. про тимчасове обмеження в правах управління будь-яким транспортним засобом, користування вогнепальною зброєю, полювання.



Інформація про заборони передається виконавчою службою до Міграційної служби та патрульну поліцію. Відновити перераховані права можна, лише повністю погасивши борги.



Виняток - можливість керування автомобілем. Якщо неплатник реструктуризував борг і повідомив про це в виконавчу службу, його водійські права знову будуть визнані дійсними. Це не позбавить, наприклад, роботи боржників, професійно заробляють перевезеннями людей або вантажів.



Крім суми боргу, неплатникам доведеться заплатити штраф.

А ось єдине житло та земельну ділянку, на якій воно знаходиться, за борги відібрати мають право, тільки якщо сума, що підлягає стягненню, перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Станом на 1 січня 2021 року - це 120 тисяч гривень (6 000 грн. Х 20).



Що радять юристи?

Якщо ви вирішили оскаржити суму заборгованості, судовий позов необхідно підкріпити доказами неправомірність стягнення боргу. Для цього потрібно надати наступні документи:

• акт-претензію, підписану представником виконавця. Якщо виконавець відмовляється його підписувати, це можуть зробити двоє сусідів;

• копію скарг, відправлених підприємству-постачальнику;

• письмову відповідь постачальника житлово-комунальних послуг;

• квитанцію за оплату комуналки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд готовий застосувати жорсткі заходи до злісних неплатників комуналки. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував розглянути законопроект № 3613, де боржників поряд з «аліментниками» пропонується обмежити в правах. Що чекає на тих, хто не платить за комунальні послуги, - дізнавалися журналісти сайту « На пенси ».На сьогоднішній день громадяни України заборгували за комуналку понад 73 мільярдів гривень. І необхідність посилення заходів проти неплатників автори законопроекту пояснюють тим, що через величезні борги населення підприємства-постачальники не можуть на належному рівні виконувати свої зобов'язання.Втім, вважають експерти, якщо при таких заборгованостях підприємства досі не збанкрутували - то тарифи явно завищені. Разом з тим, для того щоб боржники змогли погасити борги по ЖКП, що виникли до 1 жовтня 2020 року, їх вирішили реструктуризувати.Для цього споживач-боржник зобов'язаний укласти договір з компанією, що надає послуги, про щомісячне погашення боргу рівними частинами. Розстрочити виплати можна до 5 років. А можна погасити заборгованість достроково. Вказані в законопроекті і граничні розміри щомісячної відшкодування.Так, сума поточних платежів і погашення заборгованості не повинна перевищувати 25% доходу, визначеного при нарахуванні субсидій для працюючих і 20% - для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги. При низькому рівні доходів, зазначено в документі, термін погашення заборгованості може бути продовжений.На споживачів, які уклали договір про реструктуризацію заборгованості, поширюється діючий порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для оплати поточних платежів.У разі відмови від реструктуризації депутати пропонують стягувати борги автоматично за виконавчим листом із зарплати боржника. Але не більше 50% заробітку. Комунальники, до речі, придумали альтернативний варіант - попрацювати в рахунок боргу, наприклад, двірниками.Якщо боргів накопичилося більше, ніж за чотири місяці, державний виконавець виносить постанову:1.про заборону на виїзд боржника за кордон;2. про тимчасове обмеження в правах управління будь-яким транспортним засобом, користування вогнепальною зброєю, полювання.Інформація про заборони передається виконавчою службою до Міграційної служби та патрульну поліцію. Відновити перераховані права можна, лише повністю погасивши борги.Виняток - можливість керування автомобілем. Якщо неплатник реструктуризував борг і повідомив про це в виконавчу службу, його водійські права знову будуть визнані дійсними. Це не позбавить, наприклад, роботи боржників, професійно заробляють перевезеннями людей або вантажів.Крім суми боргу, неплатникам доведеться заплатити штраф.А ось єдине житло та земельну ділянку, на якій воно знаходиться, за борги відібрати мають право, тільки якщо сума, що підлягає стягненню, перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Станом на 1 січня 2021 року - це 120 тисяч гривень (6 000 грн. Х 20).Якщо ви вирішили оскаржити суму заборгованості, судовий позов необхідно підкріпити доказами неправомірність стягнення боргу. Для цього потрібно надати наступні документи:• акт-претензію, підписану представником виконавця. Якщо виконавець відмовляється його підписувати, це можуть зробити двоє сусідів;• копію скарг, відправлених підприємству-постачальнику;• письмову відповідь постачальника житлово-комунальних послуг;• квитанцію за оплату комуналки.

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