вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: одного із травмованих прооперували

Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: одного із травмованих прооперували
У міській клінічній лікарні прооперували одного із пасажирів маршрутки, яка потрапила у ДТП на вулиці Ківерцівській, що у Луцьку.

Про це розповів "Суспільному" заступник директора медзакладу Андрій Смольянінов.

Нині стан чоловіка лікарі розцінюють як задовільний. Після оперативного втручання він досі знаходиться у палаті інтенсивної терапії.

Решту травмованих пасажирів оглянули і відправили на амбулаторне лікування. У більшості – забої голови, грудної клітки та синці, – розповів лікар.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка


Всього до медзакладу напередодні доправили вісьмох осіб, в тому числі й водія маршрутки. Наразі відомо, що для важко травмованого пасажира представники перевізника здавали кров.

За коментарем Суспільне звернулося до юристів. Зі слів директорки Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталії Смолярчук, травмовані пасажири можуть претендувати на матеріальні відшкодування.

"Відсутність квитків не буде перешкодою, оскільки встановлено факт, що вони були пасажирами, а не гостями чи пішоходами, в рамках кримінального провадження буде встановлюватися, що вони здійснювали поїздку і оплачували кошти за проїзд", - каже Наталія Смолярчук.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП

Нагадаємо, аварія сталася 25 березня на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Маршрутка, яка їхала в обласний центр, зіткнулася з вантажівкою з причепом, наповненим піском. У ДТП травмувалося 9 пасажирів та водій, усього в маршрутному таксі було 15 пасажирів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, маршрутка, стан пасажирів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заступник мера Ківерців написав заяву в поліцію на депутата через перешкоджання
Сьогодні, 17:09
На Донбасі внаслідок обстрілів загинуло четверо українських бійців
Сьогодні, 17:04
Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: одного із травмованих прооперували
Сьогодні, 16:57
«Раніше треба було їхати в Європу, а тепер – до Луцька»: місцевий реабілітаційний центр для бійців показали всій Україні
Сьогодні, 16:52
В «Укрзалізниці» розповіли, як курсуватимуть поїзди в день переходу на літній час
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП Аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП
25 березень, 19:37
Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
25 березень, 14:09
В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО
28 вересень, 2020, 15:38
На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО
02 вересень, 2020, 11:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні з 1 квітня перерахують пенсії: хто отримає підвищені виплати
Сьогодні, 18:05
 0
Підстав для «червоної» зони немає, – Поліщук про ситуацію з COVID-19 у Луцьку
Сьогодні, 17:48
 0
Розповіли про стан підлітка, якого збило авто на переході у Луцьку
Сьогодні, 17:45
 0
У Луцьку «на гарячому» спіймали наркоторговця. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:26
 0
Заступник мера Ківерців написав заяву в поліцію на депутата через перешкоджання
Сьогодні, 17:09
 0
Медіа
відео
1/8