Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: одного із травмованих прооперували
Сьогодні, 16:57
У міській клінічній лікарні прооперували одного із пасажирів маршрутки, яка потрапила у ДТП на вулиці Ківерцівській, що у Луцьку.
Про це розповів "Суспільному" заступник директора медзакладу Андрій Смольянінов.
Нині стан чоловіка лікарі розцінюють як задовільний. Після оперативного втручання він досі знаходиться у палаті інтенсивної терапії.
Решту травмованих пасажирів оглянули і відправили на амбулаторне лікування. У більшості – забої голови, грудної клітки та синці, – розповів лікар.
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Всього до медзакладу напередодні доправили вісьмох осіб, в тому числі й водія маршрутки. Наразі відомо, що для важко травмованого пасажира представники перевізника здавали кров.
За коментарем Суспільне звернулося до юристів. Зі слів директорки Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталії Смолярчук, травмовані пасажири можуть претендувати на матеріальні відшкодування.
"Відсутність квитків не буде перешкодою, оскільки встановлено факт, що вони були пасажирами, а не гостями чи пішоходами, в рамках кримінального провадження буде встановлюватися, що вони здійснювали поїздку і оплачували кошти за проїзд", - каже Наталія Смолярчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП
Нагадаємо, аварія сталася 25 березня на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Маршрутка, яка їхала в обласний центр, зіткнулася з вантажівкою з причепом, наповненим піском. У ДТП травмувалося 9 пасажирів та водій, усього в маршрутному таксі було 15 пасажирів.
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Про це розповів "Суспільному" заступник директора медзакладу Андрій Смольянінов.
Нині стан чоловіка лікарі розцінюють як задовільний. Після оперативного втручання він досі знаходиться у палаті інтенсивної терапії.
Решту травмованих пасажирів оглянули і відправили на амбулаторне лікування. У більшості – забої голови, грудної клітки та синці, – розповів лікар.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Всього до медзакладу напередодні доправили вісьмох осіб, в тому числі й водія маршрутки. Наразі відомо, що для важко травмованого пасажира представники перевізника здавали кров.
За коментарем Суспільне звернулося до юристів. Зі слів директорки Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталії Смолярчук, травмовані пасажири можуть претендувати на матеріальні відшкодування.
"Відсутність квитків не буде перешкодою, оскільки встановлено факт, що вони були пасажирами, а не гостями чи пішоходами, в рамках кримінального провадження буде встановлюватися, що вони здійснювали поїздку і оплачували кошти за проїзд", - каже Наталія Смолярчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП
Нагадаємо, аварія сталася 25 березня на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Маршрутка, яка їхала в обласний центр, зіткнулася з вантажівкою з причепом, наповненим піском. У ДТП травмувалося 9 пасажирів та водій, усього в маршрутному таксі було 15 пасажирів.
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