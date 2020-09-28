Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: одного із травмованих прооперували





Про це розповів Андрій Смольянінов.



Нині стан чоловіка лікарі розцінюють як задовільний. Після оперативного втручання він досі знаходиться у палаті інтенсивної терапії.



Решту травмованих пасажирів оглянули і відправили на амбулаторне лікування. У більшості – забої голови, грудної клітки та синці, – розповів лікар.



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Всього до медзакладу напередодні доправили вісьмох осіб, в тому числі й водія маршрутки. Наразі відомо, що для важко травмованого пасажира представники перевізника здавали кров.



За коментарем Суспільне звернулося до юристів. Зі слів директорки Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталії Смолярчук, травмовані пасажири можуть претендувати на матеріальні відшкодування.



"Відсутність квитків не буде перешкодою, оскільки встановлено факт, що вони були пасажирами, а не гостями чи пішоходами, в рамках кримінального провадження буде встановлюватися, що вони здійснювали поїздку і оплачували кошти за проїзд", - каже Наталія Смолярчук.



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Нагадаємо, аварія сталася 25 березня на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Маршрутка, яка їхала в обласний центр, зіткнулася з вантажівкою з причепом, наповненим піском. У ДТП травмувалося 9 пасажирів та водій, усього в маршрутному таксі було 15 пасажирів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міській клінічній лікарні прооперували одного із пасажирів маршрутки, яка потрапила у ДТП на вулиці Ківерцівській, що у Луцьку.Про це розповів "Суспільному" заступник директора медзакладуНині стан чоловіка лікарі розцінюють як задовільний. Після оперативного втручання він досі знаходиться у палаті інтенсивної терапії.Решту травмованих пасажирів оглянули і відправили на амбулаторне лікування. У більшості – забої голови, грудної клітки та синці, – розповів лікар.Всього до медзакладу напередодні доправили вісьмох осіб, в тому числі й водія маршрутки. Наразі відомо, що для важко травмованого пасажира представники перевізника здавали кров.За коментарем Суспільне звернулося до юристів. Зі слів директорки Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, травмовані пасажири можуть претендувати на матеріальні відшкодування."Відсутність квитків не буде перешкодою, оскільки встановлено факт, що вони були пасажирами, а не гостями чи пішоходами, в рамках кримінального провадження буде встановлюватися, що вони здійснювали поїздку і оплачували кошти за проїзд", - каже Наталія Смолярчук.Нагадаємо, аварія сталася 25 березняМаршрутка, яка їхала в обласний центр, зіткнулася з вантажівкою з причепом, наповненим піском. У ДТП травмувалося 9 пасажирів та водій, усього в маршрутному таксі було 15 пасажирів.

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