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Цієї неділі Україна перейде на літній час

Цієї неділі Україна перейде на літній час
28 березня 2021 року о 3 годині за київським часом на території України запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на годину вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Щороку в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня - о 4 годині на 1 годину назад.Джерело: https://censor.net/ua/n3255883

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Теги: літній час, Україна
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