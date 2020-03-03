Цієї неділі Україна перейде на літній час
Сьогодні, 07:31
28 березня 2021 року о 3 годині за київським часом на території України запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на годину вперед.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.
Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Щороку в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня - о 4 годині на 1 годину назад.Джерело: https://censor.net/ua/n3255883
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.
Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Щороку в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня - о 4 годині на 1 годину назад.Джерело: https://censor.net/ua/n3255883
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