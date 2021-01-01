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Луцькі прикордонники знайшли у лісі 10 ящиків цигарок, які контрабандисти хотіли переправити до Польщі

Луцькі прикордонники знайшли у лісі 10 ящиків цигарок, які контрабандисти хотіли переправити до Польщі
Військовослужбовці Луцького прикордонного загону завадили незаконному переміщенню до Польщі майже 10 ящиків цигарок.

Так, вночі 28 березня, прикордонники відділу «Рівне» виявили двох осіб, які з пакунками рухалися в бік українсько-польського кордону,- інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Зрозумівши, що їх викрили, чоловіки покинули товар та почали втікати. В пакунках, які залишили невідомі, знаходилося майже 5 тисяч пачок безакцизних цигарок різних торговельних марок. На місцевості прикордонники також виявили саморобну кладку, за допомогою якої правопорушники планували подолати контрольно-слідову смугу.

Сигарети доставили до прикордонного підрозділу для подальшої їх передачі компетентним органам. Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Луцькі прикордонники знайшли у лісі 10 ящиків цигарок, які контрабандисти хотіли переправити до Польщі
Луцькі прикордонники знайшли у лісі 10 ящиків цигарок, які контрабандисти хотіли переправити до Польщі
Луцькі прикордонники знайшли у лісі 10 ящиків цигарок, які контрабандисти хотіли переправити до Польщі


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Теги: контрабанда, товар, сигарети
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