Луцькі прикордонники знайшли у лісі 10 ящиків цигарок, які контрабандисти хотіли переправити до Польщі
Сьогодні, 11:05
Військовослужбовці Луцького прикордонного загону завадили незаконному переміщенню до Польщі майже 10 ящиків цигарок.
Так, вночі 28 березня, прикордонники відділу «Рівне» виявили двох осіб, які з пакунками рухалися в бік українсько-польського кордону,- інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Зрозумівши, що їх викрили, чоловіки покинули товар та почали втікати. В пакунках, які залишили невідомі, знаходилося майже 5 тисяч пачок безакцизних цигарок різних торговельних марок. На місцевості прикордонники також виявили саморобну кладку, за допомогою якої правопорушники планували подолати контрольно-слідову смугу.
Сигарети доставили до прикордонного підрозділу для подальшої їх передачі компетентним органам. Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Так, вночі 28 березня, прикордонники відділу «Рівне» виявили двох осіб, які з пакунками рухалися в бік українсько-польського кордону,- інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Зрозумівши, що їх викрили, чоловіки покинули товар та почали втікати. В пакунках, які залишили невідомі, знаходилося майже 5 тисяч пачок безакцизних цигарок різних торговельних марок. На місцевості прикордонники також виявили саморобну кладку, за допомогою якої правопорушники планували подолати контрольно-слідову смугу.
Сигарети доставили до прикордонного підрозділу для подальшої їх передачі компетентним органам. Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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