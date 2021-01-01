Хто лідирує на довиборах у Раду: дані екзит-полів

Олександр Шевченко ("За майбутнє") і Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") лідирують на довиборах у Верховну раду на окрузі №87 (Івано-Франківська область). Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.



У Олександра Шевченка, за даними опитування до 18:00, 32,4% голосів, у Кошулинського - 31,6%. На третьому місці кандидат від "Слуги народу" Василь Верастюк - у нього 29,4%. Про це свідчать дані екзит-полу групи "



На виборах до Верховної ради на окрузі №50 у Донецькій області лідирує мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії "Порядок". Він перемагає з великою перевагою. Про це повідомляють "



За даними екзит-полу, у Аксьонова 65,5% голосів виборців, які прийшли на дільниці 28 березня. Найближчим його переслідувачем є адвокат Валентин Рибін, який балотувався від "Партії Шарія". У нього 14,8% голосів. Кандидат від "Євросолідарності" Юлія Кузьменко набрала 6,8% голосів.



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