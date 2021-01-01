У місті на Волині запрацює послуга «Соціальне таксі»





На засіданні виконавчого комітету, що відбулось 25 березня, затвердили Положення про надання послуги служби «Соціальне таксі» Володимир-Волинської міської територіальної громади,



«Соціальне таксі» є одним із видів соціальних послуг, які надаватиме Територіальний центр соціального обслуговування. Основною метою надання послуги «Соціальне таксі» є поліпшення соціального обслуговування осіб похилого віку, осіб із інвалідністю І-ІІ групи, які не можуть самостійно пересуватись або пересуваються за допомогою палиць, милиць, інвалідних візків та дітей з інвалідністю внаслідок захворювання опорно-рухового апарату.



Отримати цю послугу можна буде вже з квітня (точну дату повідомлять додатково) за наступним графіком: у робочі дні з понеділка по четвер - з 9 до 16, у п’ятницю - з 9 до 15 години.



Надання послуги служби «Соціальне таксі» здійснюватимуть за рахунок коштів міського бюджету, коштів із інших джерел, передбачених на забезпечення діяльності територіального центру.



Для того, аби отримати можливість користуватись цією послугою, особа з інвалідністю, уповноважені осіб дітей з інвалідністю внаслідок захворювання опорно-рухового апарату письмово подає заявку до Центру надання адміністративних послуг щодо бажання отримувати послугу служби «Соціальне таксі» та згоди на внесення особистих відомостей отримувача послуги.



До заяви особа-заявник повинна надати:



- копію паспорту;

- копію довідки МСЕК;

- копію документа, який посвідчує наявність або відсутність у користуванні у особи-заявника або спільно проживаючих членів його родини легкового пасажирського автомобіля, у тому числі отриманого через органи соціального захисту населення.



Для безпосереднього отримання послуги заявник, чиї особисті відомості внесені до інформаційної бази, повинен подати заявку не пізніше, ніж за один день до виїзду за вказаною адресою з зазначенням бажаного часу послуги та орієнтованого терміну перебування на об’єкті відвідування. Заявку потрібно буде подавати особисто з допомогою соціального працівника через контактний телефон територіального центру.



Послугу служби «Соціальне таксі» надаватимть виключно за призначенням, в присутності супроводжуючого або соціального працівника для перевезення визначених категорій громадян до підприємств, установ, організацій різних форм власності та підпорядкування соціальної спрямованості і соціального захисту, банківських установ, медичних закладів, вокзалів, автостанції.



У межах Володимир-Волинської міської ТГ послугу надаватимуть заявнику безкоштовно в межах громади.



Транспортний засіб для надання «СоціальнОГО таксі» буде надавати, забезпечувати та обладнувати Володимир-Волинським інклюзивно-ресурсний центр.



Щоденно послугу служби «Соціальне таксі» позачергово надаватимуть для виконання заявок з доставки дітей з інвалідністю – вихованців Володимир-Волинського інклюзивно-ресурсного центру.

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