У квітні – багато опадів, травень – без надмірного літнього тепла: прогноз від народного синоптика з Волині





Прогноз погоди на два місяці весни дав народний синоптик з Волині Володимир Деркач, пише



КВІТЕНЬ



Початок першої декади не подарує “великого тепла”. Буде досить волого, опади наростатимуть до кінця десятиденки. Але все ж випаде 2-3 досить погожих дні.

Другий десятиденний відрізок квітня спершу проявлятиме характер у вигляді невеликих опадів. Далі, десь із середини місяця чи навіть трохи раніше, добряче потепліє і буде практично без опадів. Лише насамкінець цієї декади знову прийдуть дощі з сильними вітрами та грози, які “зіб’ють” температуру повітря. Останній відрізок квітня почне встановлювати теплу погоду. І навіть короткочасні дощі, які час від часу траплятимуться, не зіпсують загальну картину.



ТРАВЕНЬ



У першій декаді залишатиметься тепло. Лише під кінець цього відрізку температура почне знижуватися, однак несуттєво. Опадів досить мало.

Друга десятиденка виявиться вологою, але в міру. У середині місяця опади почастішають. Все це за помірного тепла.

Остання декада травня з початку і під кінець – волога, всередині – досить тепла і погожа, хоч і без надмірного літнього тепла.



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