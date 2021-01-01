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У квітні – багато опадів, травень – без надмірного літнього тепла: прогноз від народного синоптика з Волині

У квітні – багато опадів, травень – без надмірного літнього тепла: прогноз від народного синоптика з Волині
Хоча за календарем начебто прийшла весна, однак поки особливого тепла ми не відчуваємо. Буває морозить, наче взимку, а то й снігу насипле, як минулого понеділка. Проте вже з наступного місяця волинянам варто сподіватися, що сонечко всміхатиметься більш привітно і частіше. Але не спішіть цьому надто радіти. Часом дощитиме, інколи навіть сильно. Тому не раз доведеться ховатися під парасолю. Теплий верхній одяг ще довго буде не зайвим елементом вашого повсякденного гардеробу.

Прогноз погоди на два місяці весни дав народний синоптик з Волині Володимир Деркач, пише Полісся.

КВІТЕНЬ

Початок першої декади не подарує “великого тепла”. Буде досить волого, опади наростатимуть до кінця десятиденки. Але все ж випаде 2-3 досить погожих дні.
Другий десятиденний відрізок квітня спершу проявлятиме характер у вигляді невеликих опадів. Далі, десь із середини місяця чи навіть трохи раніше, добряче потепліє і буде практично без опадів. Лише насамкінець цієї декади знову прийдуть дощі з сильними вітрами та грози, які “зіб’ють” температуру повітря. Останній відрізок квітня почне встановлювати теплу погоду. І навіть короткочасні дощі, які час від часу траплятимуться, не зіпсують загальну картину.

ТРАВЕНЬ

У першій декаді залишатиметься тепло. Лише під кінець цього відрізку температура почне знижуватися, однак несуттєво. Опадів досить мало.
Друга десятиденка виявиться вологою, але в міру. У середині місяця опади почастішають. Все це за помірного тепла.
Остання декада травня з початку і під кінець – волога, всередині – досить тепла і погожа, хоч і без надмірного літнього тепла.

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Теги: погода, прогноз погоди, народний синоптик
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