вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пенсія у розмірі 7 тисяч гривень: за яких умов українці можуть її отримувати

Пенсія у розмірі 7 тисяч гривень: за яких умов українці можуть її отримувати
Міністерство соціальної політики разом з Верховною радою розробляють модель, за якою українці зможуть отримувати пенсію у розмірі 7 тисяч гривень. Такі пенсії можливі для майбутніх поколінь при виході на накопичувальну систему.

Про це розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона повідомила, що приклад такої моделі був представлений президенту. Для цього необхідно навести порядок у солідарній системі.

"При нинішніх зарплатах, при мінімальної прибутковості, людина змогла б одержувати з двох джерел - солідарного і накопичувального рівнів - 7 тисяч гривень. Це середня виплата", - заявила Лазебна.

Міністр зазначила, що якщо людина за 35 років буде відкладати по 600 гривень, то це дозволило б йому отримувати виплати протягом 15 років у середньому за 3200 гривень. До цієї суми додається пенсію із солідарної системи 3500 грн.

"Це, звичайно, в цінах сьогоднішнього дня. Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% в місяць) - це реальний рівень", - вважає Лазебна.

Зараз законопроект про накопичувальну пенсії розробляє профільний комітет Ради.

Зазначимо, планову індексацію пенсій у 2021 році провели з коефіцієнтом 1,11. Мінімальний розмір підвищення пенсії був встановлений на рівні 100 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсія, українці, 7 тисяч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У монастирі поблизу Луцька зберігають унікальні реліквії, вшанувати які з’їжджаються паломники з усієї країни
Сьогодні, 13:05
Без житла і авто, але з землею: що нажив мер Володимира
Сьогодні, 13:00
Пенсія у розмірі 7 тисяч гривень: за яких умов українці можуть її отримувати
Сьогодні, 12:55
У громаді під Луцьком на проблемних перехрестях встановили дорожні дзеркала
Сьогодні, 12:45
Понад сто класів на Волині – на дистанційному навчанні
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Розповіли, кому будуть перераховувати пенсію по-новому Розповіли, кому будуть перераховувати пенсію по-новому
05 вересень, 2017, 11:38
В Україні знову підвищують пенсійний вік: коли і кому В Україні знову підвищують пенсійний вік: коли і кому
Сьогодні, 02:50
В Україні з 1 квітня перерахують пенсії: хто отримає підвищені виплати В Україні з 1 квітня перерахують пенсії: хто отримає підвищені виплати
26 березень, 18:05
Назвали «ціну щастя» українця Назвали «ціну щастя» українця
26 березень, 03:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Буковині сталась жахлива аварія: загинув 20-річний хлопець, четверо травмувались
Сьогодні, 13:43
 0
У монастирі поблизу Луцька зберігають унікальні реліквії, вшанувати які з’їжджаються паломники з усієї країни
Сьогодні, 13:05
 0
Без житла і авто, але з землею: що нажив мер Володимира
Сьогодні, 13:00
 0
Пенсія у розмірі 7 тисяч гривень: за яких умов українці можуть її отримувати
Сьогодні, 12:55
 0
У громаді під Луцьком на проблемних перехрестях встановили дорожні дзеркала
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8