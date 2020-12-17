Пожежі на Волині: горіли господарські споруди та суха трава





Про це



Горіли господарські будівлі в місті Любомлі та Камінь-Каширському районі, а також суха трава на території дачного масиву в Іваничівському районі. Усі загорання ліквідовані силами працівників пожежно-рятувальних підрозділів. Потерпілих немає.



Зокрема, 29 березня о 00:06 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вулиці Брестській в Любомлі. Пожежу, що охопила дерев’яне перекриття та шиферну покрівлю, о 00:40 ліквідували вогнеборці 10-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Ще одне повідомлення про пожежу надійшло о 17:01 – горіла дерев’яна господарська будівля в селі Залазько Камінь-Каширського району. О 17:10 до місця події прибули працівники 8-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського. На момент прибуття будівля, де зберігалося сіно й солома, була повністю охоплена вогнем, полум’я перекинулося на сусідню дерев’яну будівлю. О 17:25 рятувальники локалізували горіння, о 18:15 – ліквідували. Внаслідок пожежі одна з будівель знищена вогнем, іншу вдалося врятувати. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем власниці, яка спалювала листя та торішню траву на присадибній ділянці.



Близько 20 години горіла також суха трава на площі пів гектара на території дачного масиву «Шахтар» поблизу міста Нововолинська. Пожежу, що трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, ліквідували працівники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 29 березня до служби 101 надійшло 3 повідомлення про пожежі, що трапилися на території Волинської області.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.Горіли господарські будівлі в місті Любомлі та Камінь-Каширському районі, а також суха трава на території дачного масиву в Іваничівському районі. Усі загорання ліквідовані силами працівників пожежно-рятувальних підрозділів. Потерпілих немає.Зокрема, 29 березня о 00:06 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вулиці Брестській в Любомлі. Пожежу, що охопила дерев’яне перекриття та шиферну покрівлю, о 00:40 ліквідували вогнеборці 10-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Ще одне повідомлення про пожежу надійшло о 17:01 – горіла дерев’яна господарська будівля в селі Залазько Камінь-Каширського району. О 17:10 до місця події прибули працівники 8-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського. На момент прибуття будівля, де зберігалося сіно й солома, була повністю охоплена вогнем, полум’я перекинулося на сусідню дерев’яну будівлю. О 17:25 рятувальники локалізували горіння, о 18:15 – ліквідували. Внаслідок пожежі одна з будівель знищена вогнем, іншу вдалося врятувати. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем власниці, яка спалювала листя та торішню траву на присадибній ділянці.Близько 20 години горіла також суха трава на площі пів гектара на території дачного масиву «Шахтар» поблизу міста Нововолинська. Пожежу, що трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, ліквідували працівники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська.

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