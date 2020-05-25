Поїзд «Новоолексіївка – Ковель» тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом





У зв'язку з відновлювальними роботами на пошкодженій ділянці колії та операцією з підйому на рейки вагонів поїзда Hyundai Rotem поблизу м. Вільнянськ (найближча станція — Славгород), рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд,



На цей час "Укрзалізниця" оперативно організувала автобуси для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також автотранспортне сполучення до менших станцій.



Зокрема, зміни у розкладі торкнуться таких маршрутів:



Поїзд № 4/3 Ужгород — Запоріжжя буде зупинено по станції Дніпро, пасажирів доставлять автобусами до/з Запоріжжя.



Поїзд № 732/731 Київ — Запоріжжя зробить зупинку по станції Дніпро.



Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на другу платформу.



Поїзд №88/87 Новоолексіївка — Ковель, курсуватиме зміненим маршрутом через Запоріжжя — Нікополь — Апостолове — Кривий Ріг — Сортове-П'ятихатки. Пасажирам, яким необхідно дістатися станції Синельникове, організований трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів до станції П'ятихатки, яких буде доставлено автотранспортом до поїзда Новоолексіївка — Ковель.



Просять пасажирів зазначених рейсів з розумінням поставитися до ситуації. Залізничники роблять усе, що від них залежить, щоб відновити рух потягів максимально швидко.

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