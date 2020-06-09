На Волині очільнику підприємства інкримінують заволодіння бюджетними коштами

Директора підприємства на Волині судитимуть за заволодіння бюджетними коштами.Про це інформує Волинська обласна прокуратура.Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заволодіння директором одного з приватних підприємств області чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а також про вчинення ним службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).Слідство вважає, що у жовтні 2019 року керівник підприємства підробив документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт із капітального ремонту районного народного дому «Просвіта» в Горохові.На підставі цих документів очолюваному ним підприємству зайво перерахували із бюджету понад 30 тисяч гривень.Окрім того, керівнику господарського товариства у іншому кримінальному провадженні повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 191 КК України).Посадовця підозрюють у тому, що у грудні 2019 року він, змовившись із підприємцем, який здійснював технічний нагляд за проведенням робіт із реконструкції загальноосвітньої школи в селі Радовичі Іваничівського району, в результаті оборудки з внесенням в офіційні документи переліку робіт, які не виконували чи вартість яких була насправді меншою, заволодів 50 тисячами бюджетних гривень.Триває досудове розслідування.