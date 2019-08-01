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У Луцьку просять створити новий тролейбусний маршрут

У Луцьку просять створити новий тролейбусний маршрут
У Луцьку місцеву владу просять прокласту тролейбусну лінію для створення нового тролейбусного маршруту.

Про на платформі Єдина системв місцевих петицій написав Артур Довжик.

Автор петиції просить міську владу створити тролейбусну лінію і новий тролейбусний маршут № 18, що буде з'єднувати вулицю Львівську з СКФ "УКраїна".

"Я хочу запропонувати схему маршуту тролейбуса, що буде з'єднувати вулицю Львівську і СКФ "Україна".

Автор петиції пропонує таку схему маршруту: СКФ "Україна" - вул. Гордіюк (СКФ "Україна" - ЛПЕ - ЦУМ - Вул. Гордіюк.
Вул. Гордіюк - СКФ "Україна" (Вул. Гордіюк - Дитяча лікарня - Автозавод - Готель "Україна" - Братський міст - Львівська (АС - 2) - СКФ "Україна").

Артур Довжик переконаний, що цей маршут буде корисним для жителів міста Луцька.

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Теги: Волинь, Луцьк, петиція
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