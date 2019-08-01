У Луцьку просять створити новий тролейбусний маршрут
Сьогодні, 22:21
У Луцьку місцеву владу просять прокласту тролейбусну лінію для створення нового тролейбусного маршруту.
Про на платформі Єдина системв місцевих петицій написав Артур Довжик.
Автор петиції просить міську владу створити тролейбусну лінію і новий тролейбусний маршут № 18, що буде з'єднувати вулицю Львівську з СКФ "УКраїна".
"Я хочу запропонувати схему маршуту тролейбуса, що буде з'єднувати вулицю Львівську і СКФ "Україна".
Автор петиції пропонує таку схему маршруту: СКФ "Україна" - вул. Гордіюк (СКФ "Україна" - ЛПЕ - ЦУМ - Вул. Гордіюк.
Вул. Гордіюк - СКФ "Україна" (Вул. Гордіюк - Дитяча лікарня - Автозавод - Готель "Україна" - Братський міст - Львівська (АС - 2) - СКФ "Україна").
Артур Довжик переконаний, що цей маршут буде корисним для жителів міста Луцька.
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Про на платформі Єдина системв місцевих петицій написав Артур Довжик.
Автор петиції просить міську владу створити тролейбусну лінію і новий тролейбусний маршут № 18, що буде з'єднувати вулицю Львівську з СКФ "УКраїна".
"Я хочу запропонувати схему маршуту тролейбуса, що буде з'єднувати вулицю Львівську і СКФ "Україна".
Автор петиції пропонує таку схему маршруту: СКФ "Україна" - вул. Гордіюк (СКФ "Україна" - ЛПЕ - ЦУМ - Вул. Гордіюк.
Вул. Гордіюк - СКФ "Україна" (Вул. Гордіюк - Дитяча лікарня - Автозавод - Готель "Україна" - Братський міст - Львівська (АС - 2) - СКФ "Україна").
Артур Довжик переконаний, що цей маршут буде корисним для жителів міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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