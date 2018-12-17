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В Україні сироти, старші 23 років, мають право отримати житло поза чергою

В Україні сироти, старші 23 років, мають право отримати житло поза чергою
В Україні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після досягнення ними 23 років мають право на житло з житлового фонду позачергово. 

Як повідомляє сайт Верховної Ради, відповідний закон від 16.12.2020 р. введений у дію відсьогодні - 31 березня 2021 року, - пише ТСН.

Зокрема, у законі зазначається: "Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 23 років не втрачають право на позачергове отримання жилого приміщення, за умови їх перебування у встановленому порядку на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на момент досягнення 23-річного віку".

Також у законі прописано, що вони за бажанням можуть отримати замість житла грошову компенсацію - "після досягнення 23 років не втрачають право на позачергове отримання жилого приміщення або, за їхнім бажанням, - грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення".

Варто зазначити, що цей закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа" був ухвалений Радою 16.12.2020 р., набрав чинності - 31.12.2020 р., а лише сьогодні, 31 березня, введений у дію.

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Теги: сироти, діти, житло
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