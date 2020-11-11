Поєдинок між ФК«Волинь» - ФК«Миколаїв» завершився нічиєю



Про перебіг та результат матчу повідомляє



Активніше поєдинок розпочали гості, які на 2 хвилині забили гол. Проте арбітр відмінив взяття воріт через офсайд у гравця гостей.



Потому «хрестоносці» намагалися атакувати та створювати моменти, але до ударів по воротах справа ніяк не доходила. Гості ж запам’яталися лише одним ударом зі штрафного і двома замінами через пошкодження гравців.



Другий тайм активніше розпочали миколаївці. Але зуміли «відзначитися» лише жовтою карткою за симуляцію. На 50 хвилині у лучан замість Ляшенка на поле вийшов Хагназарі. Ще за 5 хвилин у наших гравців була нагода втекти в контратаку, але прорив Рябова ціною жовтої картки «Миколаїв» зупинив. Тут же гості мали шанс вийти вперед, але удар їхнього гравця пролетів повз ворота.



Лучани відповіли заміною: замість Коломойця вийшов Кобзар. Надалі команди більше боролися за м’яч, свідченням чого стали часті зупинки гри свистком арбітра та появи на полі медиків.



За 10 хвилин до завершення гри замість Протасова на поле вийшов Климець. А гра все точилася в центрі поля з намаганнями обох команд створити момент біля воріт суперника. Лучани мали два моменти вирвати перемогу, але удар Кобзаря відбив голкіпер, а Сіаваш пробив повз ворота з лічених метрів. Після подачі кутового Приймак пробив головою, м’яч від перекладини впав на лінію воріт, але її не перетнув.



Додані арбітром 5 хвилин запам’ятаються вилученням головного тренера гостей, який за декілька хвилин отримав дві жовті картки і пішов додивлятися гру в роздягальні. А командам створити моменти до фінального свистка не вдалося і матч завершився безгольовою нічиєю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 31 березня «Волинь» на луцькому стадіоні приймала ФК «Миколаїв».Про перебіг та результат матчу повідомляє ІА«Волинські новини» Активніше поєдинок розпочали гості, які на 2 хвилині забили гол. Проте арбітр відмінив взяття воріт через офсайд у гравця гостей.Потому «хрестоносці» намагалися атакувати та створювати моменти, але до ударів по воротах справа ніяк не доходила. Гості ж запам’яталися лише одним ударом зі штрафного і двома замінами через пошкодження гравців.Другий тайм активніше розпочали миколаївці. Але зуміли «відзначитися» лише жовтою карткою за симуляцію. На 50 хвилині у лучан замістьна поле вийшов. Ще за 5 хвилин у наших гравців була нагода втекти в контратаку, але проривціною жовтої картки «Миколаїв» зупинив. Тут же гості мали шанс вийти вперед, але удар їхнього гравця пролетів повз ворота.Лучани відповіли заміною: замістьвийшов. Надалі команди більше боролися за м’яч, свідченням чого стали часті зупинки гри свистком арбітра та появи на полі медиків.За 10 хвилин до завершення гри замість Протасова на поле вийшов Климець. А гра все точилася в центрі поля з намаганнями обох команд створити момент біля воріт суперника. Лучани мали два моменти вирвати перемогу, але удар Кобзаря відбив голкіпер, апробив повз ворота з лічених метрів. Після подачі кутовогопробив головою, м’яч від перекладини впав на лінію воріт, але її не перетнув.Додані арбітром 5 хвилин запам’ятаються вилученням головного тренера гостей, який за декілька хвилин отримав дві жовті картки і пішов додивлятися гру в роздягальні. А командам створити моменти до фінального свистка не вдалося і матч завершився безгольовою нічиєю.

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